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藍營中市議員林汝洲宣布不參選　交棒兒子林昊佑

▲台中市第3選區「烏日、大肚、龍井」市議員林汝洲宣布不參選第4屆市議員，將交棒給兒子林昊佑參選市議員。(圖／翻攝林汝洲臉書2022.7.27)
▲台中市第3選區「烏日、大肚、龍井」市議員林汝洲宣布不參選第4屆市議員，將交棒給兒子林昊佑參選市議員。(圖／翻攝林汝洲臉書2022.7.27)

記者柳榮俊/台中報導

2022-07-27 16:14:02

國民黨台中市第3選區「烏日、大肚、龍井」2位現任市議員林汝洲、林孟令未登記參選，外界臆測紛紛，今(27)日林汝洲宣布不參選第4屆市議員，將交棒給兒子林昊佑參選市議員。

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林汝洲表示，這段日子以來有關他是否要繼續參選第4屆市議員的議題，不管是在坊間或媒體持續有各種臆測，讓大家處於疑惑中，深感抱歉。其實，早在許久前就陷入長考之中，28歲從政，歷經鄉民代表、縣議員、2屆鄉長及大台中市議員，回首33年的從政歲月，這一路上，承載著無數鄉親的支持與信任，感謝各階段在每個團隊盡心盡力的合作之下，為咱們所共同熱愛的家鄉及鄉親，留下一樁又一樁的公共建設、完成一件又一件的服務案件。


林汝洲說，近幾年於服務鄉里的過程中，接觸到許多優秀的年輕人，他們所蘊含的熱情、創新的思維，在各項事務的推展過程，激發了更多元、亮眼的火花。觸發他交棒並轉換跑道，從不同層面為鄉親服務的念想。


因緣際會，長年奉獻磺溪書院文教基金會的董事長及董事們正尋覓繼任人選，地方人士希望他接下第二屆基金會的工作。經過一段時間的長考，願盡全力、協助基金會廣邀各界有志人士一同參與公益，期許在不同領域服務更廣大的民眾。


林汝洲表示，在徵詢地方人士意見後，都表示地方的建設及服務不但要無縫接軌，而且要能持續精進，因此希望覓妥接班人，林昊佑是家中排行最小的孩子，對於未來的人生方向已經過慎重的考量，決定挑戰承擔重任，繼續為鄉親服務。

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