勞動部產訓合作班為企業量身訂作專屬訓練 紓解人才荒

勞動部雲嘉南分署積極推動「產訓合作」職業訓練模式，依據企業需求，客製化職訓課程，只要學員成績及格，訓後即可就業，協助企業紓解用人缺口。受訓學員趙益葦就透過這種模式進入中鋼集團上班，開心直說「有穩定工作很讚」。

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雲嘉南分署長程泰運指出，產訓合作是為企業量身訂作的專屬訓練模式，協助企業從人員招募、甄選、課程設計、訓期規劃、專業實務訓練到結訓人員進用的整套計畫流程，學員在分署受過專業訓練後，再進入合作企業實務訓練，只要成績及格，企業立即僱用，不僅補足產業缺工需求，也降低訓用落差，為企業打造限定的專屬人才。

趙益葦說，辛苦 6 個月的職訓非常值得，自己左耳罹患小耳症影響單側聽力，曾從事多年配管工作，因工作中時常看到別人用銲接來接合管件，因而萌生學習興趣，加上配管工作工時、地點相對不穩定，在得知雲嘉南分署與中鋼集團興達海洋基礎股份有限公司合作開辦「特殊銲接」產訓專班後，毅然決定轉行參訓，訓後也成功獲公司留用。學習過程中，看見完成的銲接成品瞬間，內心很有成就感，目前他已有手工電銲、半自動電銲與氬氣鎢極銲接三張證照，也順利進入職場有穩定工作。

程泰運表示，今年有多家企業申請產訓合作，除第四度與興達海基公司合作開設特殊銲接班外，另也與營建業者合作開辦輕鋼架工程技術 ( 乾牆系統 ) 訓練班，兩班受訓時數 2 至 6 個月不等，薪資起薪 26K-45K ，目前兩班都在招生中，報名至 8 月 10 日止，歡迎待業民眾參加。

▲雲嘉南分署開設產訓合作班，獲多家企業申請合作（圖／雲嘉南分署提供）