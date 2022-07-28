今晚鬼門開！網熱議「8大禁忌」要注意：看房避開這時間
依照民間習俗，今年鬼門開時間是今（28）晚子時、也就是晚上11點，鬼月禁忌引起網路關注討論，不少人認為「寧可信其有，不可信其無」。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，「鬼月禁忌」話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的8大禁忌，買房、搬家、牽新車全上榜。
談到農曆七月的禁忌，「買房搬家」、「牽新車」等行為往往是每年焦點，由於許多人擔心在鬼月買房、買車不吉利，除了可能影響風水，也很忌諱買到不乾淨的房子或事故車，因此鬼月的買氣相對較低，許多商家會趁機推出優惠活動。有網友提問該如何撿便宜又不觸犯禁忌，相關討論包括：「看車可以，延後到鬼月後交車就好」、「如果真的怕，趁日落前陽氣重看完房子」，選擇延後交屋、交車，或是在陽氣相對重的時間賞屋、賞車，都是避開民俗禁忌的解方。
根據民俗說法，好兄弟多半在夜間出沒，因此許多禁忌也與晚上有關，像是「晚上洗衣服」、「晚上吹口哨」、「晚上拍照」，都有容易招來好兄弟的說法，不過也有網友直言：「我要上班，只能晚上洗衣服」，表示無法完全遵守，認為只要保持敬畏之心，相信但不迷信就好。
另外，「水上活動」也是網友熱議的鬼月禁忌之一，鬼門開之後，家中長輩都會叮囑別去危險水域，以免被「抓交替」。眾人倒是相對贊同這些說法，因為禁忌背後有叮囑、勸告之意，「比禁忌更要注意的是先學好溺水自救技巧」、「別去沒有告示的溪流玩耍」，就算與鬼神無關，沒做好安全措施或到危險水域，本就容易發生意外。