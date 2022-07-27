今日最聚焦／核心物價趨緩 專家：美升息3碼較符期待
美國聯準會（Fed）即將公布利率決策結果，到底會升息多少？引發全球投資人高度關注。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今（27）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，升息幅度會落在3碼左右，升息4碼的機率應該是偏低，主要從美國經濟數據來看，通膨壓力雖然還沒解決，但核心物價成長力道已連續2個月放緩，加上美國明（2023）年經濟成長可能有很大下行風險，好像沒那麼大的急迫性改變既定緊縮方向，過度緊縮也不利於美國明年政策調整空間。
符銘財分析，雖然市場不排除美國1口氣升息4碼的可能，但他認為升息4碼的機率應該是偏低，主要考量就是上次一次升息3碼，已是超強緊縮的升息決策，加上從近期美國經濟數據來看，即便美國通膨壓力仍沒有解決，可是核心物價成長力道已緩下來，已連續兩個月呈現放緩。若以通膨角度來考量，美國沒有那麼大急迫性在此時去改變既定緊縮方向。
他覺得美聯準會這次升息3碼還是比較回歸市場主流看法。首先，當然是符合市場預期，再來也不至於讓市場對未來有更大不確定性，畢竟眼下對美國聯準會來講，應該還是在通膨與經濟成長要兼顧的提前之下，加上美國明年經濟成長確實可能會有很大下行風險，在這情況下，符銘財認為過度緊縮或許也不利於美國明年政策調整空間。
除非美國看到未來通膨壓力還會再更大。但渣打並不這麼認為。符銘財指出，美國聯準會目前大部分還是在政策上的取捨，究竟要以通膨為主要考量還是經濟成長為提前，若單純就通膨來看，目前並沒有看到未來美國通膨壓力會進一步擴大，他舉例像是近期洛山磯跟上海之間運價走勢已下來，國際油價也回到每桶100美元水平，大宗原物料像是黃豆、玉米及小麥價格近期也都降下來，這些都顯示未來幾個月有機會看到食品價格、食品通膨慢慢趨緩，從這角度來看，因此，「我們覺得升息4碼可能性真的比較低」。