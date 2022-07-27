國家科學及技術委員會今揭牌　吳政忠：新國科會扛4任務

我是廣告 請繼續往下閱讀
「新國科會」經科技部轉型並整合行政院科技會報辦公室，以更有效勝任行政院科技決策幕僚及統合協調等功能角色，並延續「擘劃科技政策」、「支援基礎研究」、「完善科學園區」及「推動創新創業」4大任務，期攜手各部會，對內打造高效的行政運作體系，對外整合跨部會能量，帶領國家隊迎戰未來。
吳政忠說，台灣科技不只有科技部，還應跨部會合作，改制為委員會模式，能號召各部會首長每個月一起開會，「新國科會」將延續科技部既有任務，著力於「四大強化」，包括強化跨部會攜手前瞻布局、強化基礎卓越邁向國際頂尖、強化推動科學園區轉型及強化科技實踐人社價值（回應社會需求），並在基礎研究卓越、創新創業、與多元人才培育等，持續加大支持力道，致力於融入人文社會價值，建構性別平權、族群包容的科研環境；而影響台灣科技產業發展的科學園區，則持續發揮科研力量為產業聚落加值，同時結合國內長期建立的科技實力，走出台灣、放眼世界，與國際合作，運用我國科技優勢站上外交舞台。
吳政忠指出，明年科技預算至少多8%，改制後的人事沒什麼異動，惟原科技部次長林敏聰變成政務副主委；行政院科技會報辦公室整合進新國科會，成為科技辦公室，人員職等不變；國家太空中心年底轉型為行政法人後，加上行政法人國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心，新國科會主管法人增至4個。
蔡英文總統出席國科會揭牌暨主委達典禮時指出，新國科會將扮演領頭羊的角色，擘劃科技發展願景，並且協調分配科技預算，她也要給新任主委吳政忠3個重要任務。
第一，加速投入前瞻領域的研究，包括半導體技術、能源轉型、量子科技、太空、資安以及數位發展等；第二，持續匯集各界的創新技術能量，並且將新興的科技，導入到產業界及社會各領域，讓科技力為台灣創造更多的進步和改變；第三則是進一步培育更多年輕人才，包括女性人才投入研究創新。