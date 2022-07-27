頂大考公職是浪費人才？3點優勝仍完勝民間企業

日前有網友在Dcard發文表示很好奇為什麼頂大的畢業生還想考公職，Po文者認為很多有商科會計、電子電機專業背景的求職者，若到上市櫃公司就業，不論薪水與升遷制度皆優於公職，且社會期待頂大畢業生有更傑出的貢獻，而不僅是擔任公務人員而已。有畢業於台大的網友回應「穩定放假、早點下班、不會失業」就是公職最大的優勢，還有網友認為「高考那薪資放在文組便能勝過8成人」，顯見無論是生活品質還是薪資待遇，公職穩定且優於平均的敘薪制度，在現今職場依舊有很高的吸引力。
根據1111人力銀行調查，有8成3的上班族表示有意願考公職，主要原因是「工作穩定/工時固定」(88.1%)、「裁員風險低/終身雇用制」(52.2%)以及「相關福利優渥」(40.4%)。另有1成7上班族坦言沒意願從事公職，認為公職「體系僵化過於官僚」(49.3.%)、「工作環境單調」(40.9%)以及「太難考不易錄取」(33.9%)，對於有保障的鐵飯碗不感興趣。而最受上班族青睞的公職/泛國營事業考試，以「地方特考」(50.6%)最受歡迎，其次則為「普考」(37.2%)、「高考」(25.9%)及「初考」(26.4%)最多。
1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷表示，報考公職意願和市場景氣呈反比，景氣越冷，穩定的公職職缺就越熱門。觀察就業市場，這兩年因為新冠疫情影響，許多求職者擔心被裁員減薪，有意投身公職捧鐵飯碗的人明顯增加。張篆楷分析自今年1月1日起，軍公教人員調薪4%，高考起薪將近4.8萬元、普考起薪將進3.9萬，且中央或地方機關的公務人員另有年終獎金1.5個月、考績獎金甲等１個月、乙等0.5個月，丙等則沒有考績獎金，合計最高可領到2.5個月獎金，薪水、年終都明顯優於近年新鮮人薪資待遇。
張篆楷提醒，考取公務人員固然有其優點，但生涯規劃最重要的還是個人興趣，職場道路才能走得長遠，建議正在苦惱該選擇公職還是企業的求職者，不妨透過Holland學職涯探索測驗(來檢視自我，這是由心理學教授John Holland提出，是釐清興趣、價值觀及特質等面向的專業心理測驗，目前已經超過200萬人次實測，加入1111人力銀行求職會員即可免費進行測驗找出個人亮點及職涯定位。