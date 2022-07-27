啦啦隊女神崩壞？壯壯為全明星拚了 網虧：假髮拿下來
台視、三立運動節目《全明星運動會》第四季首集收視亮眼，今（27）日特地舉行慶功記者會，邀來藍、黃領隊錢薇娟、郭泓志和隊經理畇二、林襄，以及第一集就刷新大會紀錄的「怪物新人」Zing、林玉書、賴Ki等人出席，兩位領隊錢薇娟、郭泓志代表送上「拳擊手套」給選手，藉此希望他們能繼續在節目中打破更多的紀錄。
這次節目邀集眾多啦啦隊女神，上場發揮運動細胞，包括樂天桃猿的林襄擔任黃隊經理，壯壯、伊伊跟Yuri陳怡叡參賽，平常幫選手們加油的成員，突然要親上戰場，難免有些緊張，初集表現不夠理想，自嘲「我就爛」的壯壯更努力練習，要讓大家耳目一新，爆笑的是，她剪了一顆蓬鬆自然的中長髮「初戀頭」，因為髮量充足，投球時長髮竟蓋住鵝蛋臉，被誤以為是戴假髮上場！
壯壯特地在IG上澄清，看完首播第一集後，除了該皮繃緊趕緊練習外，只有一句話想要說，就是「我真的不是戴假髮啦，我只是從小自然捲跟頭髮比較蓬鬆，不要再叫我假髮拿掉，因為我拿不掉啊」，因為髮量偏多無意鬧出笑話，惹得自己跟網友都哈哈大笑。
首集就有選手突破大會紀錄，錢薇娟表示能在選秀前看到「破聲連連」，真的很激動，郭泓志也說選手能一開始就展現有如專業運動員，請大家可以期待一下之後的表現。「跨欄歌手」Zing首集就突破百米的大會紀錄，對此Zing透露第三季時就有報名參加，只不過沒有順利徵選上，但不氣餒的繼續訓練，表示自己「企圖心很強」，一定要拚上第四季，也很期待之後比到自己的跨欄專項，林玉書則自曝近期努力練習，皮膚已經黑了五個色階。
測試賽後即將迎來分隊，錢薇娟頭痛表示：「跟先前兩個領隊選人有落差，要一次觀察三十個選手滿困難的。」郭泓志則透露會看重女選手的戰力，也有向錢姐請教選人的撇步，讓錢薇娟開玩笑表示：「如果接下來黃隊成績很好，有一半功勞是我的！」