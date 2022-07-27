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颱風「桑達」最快今晚到明日生成！週五鬼門開變天有雨

▲受到大低壓帶接近影響，週五開始天氣將有轉變，北部及東半部地區有短暫雨。氣象局提醒，下週要留意大低壓帶內熱帶擾動發展狀況。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到大低壓帶接近影響，週五開始天氣將有轉變，北部及東半部地區有短暫雨。氣象局提醒，下週要留意大低壓帶內熱帶擾動發展狀況。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-27 17:50:33

週五（7/29）不只鬼門開，天氣也有重大轉變了！目前在關島西北方海面上的熱帶性低氣壓，中央氣象局預估最快今晚到明天（7/27~7/28）就有機會發展成為輕度颱風，中文譯名為「桑達」（Songda，越南命名，原意為「紅河支流」），雖然桑達颱風未來會往北轉西北朝中國長江口一帶前進，並不會直接影響台灣陸地天氣，但麻煩的是，後續可能把位於台灣東部外海的大低壓帶牽引往西移動，從週五開始將影響台灣天氣。氣象局提醒，這個大低壓帶仍在整合中，不排除還有其他擾動發展，對台灣影響程度變化很大，正密切關注中。

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氣象局預報員葉致均指出，明（28）日太平洋高壓持續減弱中，各地雖然上半天大多維持晴到多雲且高溫炎熱，但午後中南部地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，局部地區不排除有較大雨勢，清晨受到海陸風影響，中南部地區也有零星短暫陣雨。民眾外出最好帶把傘，上午遮陽下午防雨。

氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率；新北市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；台北市、雲林縣、高雄市地區為黃色燈號。

而週五起各地天氣將有明顯轉變，受到低壓帶逐漸接近影響，到下週一（8/1）之前台灣附近水氣增多，東半部地區及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。而下週二、週三（8/2~8/3）受到大低壓帶影響，各地天氣都不穩定，中南部及東半部地區將以局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

葉致均提醒，雖然桑達颱風不會直接影響台灣陸地天氣，不過大低壓帶逐漸整合過程中，不排除還有其他擾動發展出來，屆時隨著低壓帶接近，下週台灣附近天氣將變得很不穩定，氣象局正密切觀察中，也提醒民眾多多留意最新氣象資訊。

▲週末受到桑達颱風影響，大低壓帶將逐漸向西移動，全台天氣將有明顯轉變。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲週末受到桑達颱風影響，大低壓帶將逐漸向西移動，全台天氣將有明顯轉變。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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