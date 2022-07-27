原子少年進軍戲劇圈 洪禹翔難忘謝祖武「背熟台詞」教育
19歲洪禹翔（KK）來自《原子少年Atom Boyz》的「水星」，昨（26日）出席影集《扳手阿發》媒體餐敘，這是洪禹翔第一次拍戲，一大早4點就要起床梳化上通告，他的角色個性活潑自嗨、喜歡幫助大家，對他而言是「本色演出」，劇中他飾演謝祖武的學生，有一場戲卡詞NG 10次，謝祖武嚴肅說：「詞背熟一點。」對洪禹翔來說算是難忘的震撼教育。
洪禹翔說謝祖武在片場不帶劇本，台詞完全在腦中，甚至連對手的台詞都熟記，「他一進來氣場強大，所有人會瞬間安靜，他不會卡詞，從沒被導演喊卡過，臉很嚴肅，盯著你一直看。」因為NG被謝祖武提醒背詞，洪禹翔內心很剉，工作起來更加認真，「小武哥是一個典型例子，上戲嚴肅，下戲完全是不一樣的人，他會用不同方式給我鼓勵，其實是刀子嘴豆腐心。」
洪禹翔和涂善存、李京恬、《原子少年》的「火星」陳信愷飾演同學，劇中有不少本色演出的小巧思，除了角色就用洪禹翔的名字「KK」，導演還加了街舞比賽的橋段，讓洪禹翔發揮個人專長，「剛好我學跳舞，帶著不會跳舞的京恬一起練，戲裡站上舞台得到冠軍。」
因為這次的演出經驗，洪禹翔更加喜歡表演，滿想挑戰涂善存的角色，「我想挑戰哭戲、內心戲，情緒很重的那種，被推被打也沒關係，希望下次自己的戲分多一點。」除了戲劇演出，洪禹翔10月將舉行生日見面會，和《原子少年》的粉絲一起慶祝20歲。