COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國不願承擔欠債國還款難　恐引發違約連鎖效應

▲中國金融機構雄心勃勃推「一帶一路」倡議，向窮國大撒幣提供貸款，如今若干國家像是斯里蘭卡難償債，中國卻不願承擔窮國無力還款的損失，勢必造成更多國家違約，引發全球連鎖效應。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國金融機構雄心勃勃推「一帶一路」倡議，向窮國大撒幣提供貸款，如今若干國家像是斯里蘭卡難償債，中國卻不願承擔窮國無力還款的損失，勢必造成更多國家違約，引發全球連鎖效應。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-07-27 19:18:29

（中央社台北27日電）過去10年中國金融機構雄心勃勃推「一帶一路」倡議，向窮國大撒幣提供貸款，如今若干國家像是斯里蘭卡難償債，中國卻不願承擔窮國無力還款的損失，勢必造成更多國家違約，引發全球連鎖效應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「一帶一路」雖號稱替發展邊陲國家闢建基礎設施並繁榮當地經濟，但「紐約時報」（The New York Times）27日刊登的評論文章指出，實際上這是出於政治和經濟動機，幫助中國在海外建設港口、鐵路和電信網路。

即因如此，美國前總統川普執政期間，美國國務院曾指責中國搞「債務陷阱外交」，像斯里蘭卡拖欠了中國一筆貸款後，喪失對主要港口的控制權。

當前若干借款國在債償方面遭遇困難，中國已不像先前慷慨大撒幣，若中國與相關借款國不能儘快達成債務減免協議，將引發更多國家違約的骨牌效應。

防止上述情況發生向來是國際貨幣基金組織（IMF）和巴黎俱樂部（Paris Club）的首要任務，後者由22個債權國組成，負責協調債務減免項目。

自20世紀80年代的拉美債務危機，以及1997和1998年的亞洲金融風暴，巴黎俱樂部已從中獲取如何因應的經驗，但先前債務危機發生時，中國還不是國際間的放貸國，缺乏應對系統性債務的經驗。

偏偏中國自2008年以來已成為貧困和中等收入國家的最大放貸國，卻又拒絕加入巴黎俱樂部，以致中國放貸給窮國並沒有遵循最佳方法，而且對貸款條款保密，並且對腐敗視而不見。

IMF說，60%的低收入國家和30%的「新興市場」國家目前處於或接近債務困難狀態，是否能說服中國的政府和放貸機構接受不良貸款造成的損失，將是債務困難會不會演變成全面國際債務危機的關鍵。

中國放貸機構最初目的是為國家利益服務，但現在這些貸款變成壞帳，放貸機構仍堅持要求全額償還，勢必損及中國的國際聲望。

紐約榮鼎企業諮詢公司（Rhodium Group）創辦人羅森（Daniel H. Rosen）說，中國目前為止的「表現不像是一個真正的、全球的、系統性的參與者」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110727

爛尾撞呆帳！中國「一帶一路」惡果反撲　經濟殖民栽跟斗

美組Chip4攜手台日韓！中國恐遭晶片孤立　擴大施壓首爾

病毒溯源有結果？《科學》新研究再度指向武漢華南市場

裴洛西訪台氣壞中國　胡錫進：解放軍將「伴飛」至台領空

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.34%21.66%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀