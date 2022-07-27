中國不願承擔欠債國還款難　恐引發違約連鎖效應

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即因如此，美國前總統川普執政期間，美國國務院曾指責中國搞「債務陷阱外交」，像斯里蘭卡拖欠了中國一筆貸款後，喪失對主要港口的控制權。
當前若干借款國在債償方面遭遇困難，中國已不像先前慷慨大撒幣，若中國與相關借款國不能儘快達成債務減免協議，將引發更多國家違約的骨牌效應。
防止上述情況發生向來是國際貨幣基金組織（IMF）和巴黎俱樂部（Paris Club）的首要任務，後者由22個債權國組成，負責協調債務減免項目。
自20世紀80年代的拉美債務危機，以及1997和1998年的亞洲金融風暴，巴黎俱樂部已從中獲取如何因應的經驗，但先前債務危機發生時，中國還不是國際間的放貸國，缺乏應對系統性債務的經驗。
偏偏中國自2008年以來已成為貧困和中等收入國家的最大放貸國，卻又拒絕加入巴黎俱樂部，以致中國放貸給窮國並沒有遵循最佳方法，而且對貸款條款保密，並且對腐敗視而不見。
IMF說，60%的低收入國家和30%的「新興市場」國家目前處於或接近債務困難狀態，是否能說服中國的政府和放貸機構接受不良貸款造成的損失，將是債務困難會不會演變成全面國際債務危機的關鍵。
中國放貸機構最初目的是為國家利益服務，但現在這些貸款變成壞帳，放貸機構仍堅持要求全額償還，勢必損及中國的國際聲望。
紐約榮鼎企業諮詢公司（Rhodium Group）創辦人羅森（Daniel H. Rosen）說，中國目前為止的「表現不像是一個真正的、全球的、系統性的參與者」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110727