高市萬安演習登場　史哲：要為最壞的情況做最好的準備

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史哲在萬安演習警報發放前率員抵達楠梓警察分局聽取簡報，下午1時30分空襲警報準時響起，各區及路口隨即進行交通管制、人車疏散，街道迅速淨空，宛如空城。史哲及中央機關各代表隨即轉往楠梓科技產業園區視導消防救災、大量傷患醫療救護、輻射物外洩處置及災民收容等演練狀況。
演習警報發放後，人、車均有秩序地接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難；臺鐵、高鐵及捷運各班次列車雖正常行駛，但下車旅客仍依警察及民防人員引導，進行疏散避難，高速公路則依「准下不准上」原則，在高雄市各交流道實施管制。
高雄市期盼透過這次萬安演習，讓民眾熟悉緊急警報音響，並透過事前宣導加強民眾防災避難意識，藉由官網、官方line或警政服務APP，加強民眾對於避難處所認知及查詢。於真的發生危害預警時，能儘速配合警方進行防空疏散避難，以減少傷亡，始能弭災禍於無形，確保市民之生命財產與安全。
高市府警察局也分別在重要路口皆編派警力管制，萬安演習警報響起後，多數民眾配合指揮，立即就近疏散避難，但演習一開始約13時35分許在高雄新興區八德一路與南華路口，一名40歲韓姓男子在警報響起後，堅持騎乘腳踏車在外，還打算跨越馬路。
警方多次跟他說明現在是演習期間，若不配合要開罰，麻煩他配合，但男子抱怨浪費他時間，遲遲不願配合，最終警方於演習結束後，將韓男帶回派出所，後續將依民防法規定，函送警察局予以裁罰。