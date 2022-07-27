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高市萬安演習登場　史哲：要為最壞的情況做最好的準備

▲演習警報發放後，人、車均有秩序地接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難。（圖／高市府提供）
▲演習警報發放後，人、車均有秩序地接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-27 19:09:002022-07-27 19:10:10

「楠梓科技產業園區遭到飛彈攻擊，有房屋倒塌、民眾受困！」高雄市萬安45號演習今(27)日登場，今年規劃在楠梓科技園區演練空襲救災、大量傷病患救護及安置收容演練，現場指揮官副市長史哲表示，演習順利完成，大家仍要為最壞情況做最好準備。且高雄市已有兩年未實施人車管制和疏散避難，因此相當重視這次的演習機會，希望強化各單位因應緊急狀況的能力。

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▲演習模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除，流程也在表定時間順利落幕，全體表現獲市民肯定。（圖／高市府提供）
▲演習模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除，流程也在表定時間順利落幕，全體表現獲市民肯定。（圖／高市府提供）
今天下午南部「萬安45號」警報大作，拉開演習序幕，除街道人車淨空，這次還在楠梓科技產業園區模擬飛彈攻擊、輻射外洩等居民救災等演練；整體演練由消防及救護人於接續抵達現場撲滅火勢，並協助大批受困傷患救出送醫；接著，模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除，流程也在表定時間順利落幕，全體表現獲市民肯定。

▲演習模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除，流程也在表定時間順利落幕，全體表現獲市民肯定。（圖／高市府提供）
▲演習模擬裝載放射性物質的貨車遭空型，導致放射性物質掉落，由消防人員穿起B級防護衣，協助現場輻射汙染排除，流程也在表定時間順利落幕，全體表現獲市民肯定。（圖／高市府提供）
史哲在萬安演習警報發放前率員抵達楠梓警察分局聽取簡報，下午1時30分空襲警報準時響起，各區及路口隨即進行交通管制、人車疏散，街道迅速淨空，宛如空城。史哲及中央機關各代表隨即轉往楠梓科技產業園區視導消防救災、大量傷患醫療救護、輻射物外洩處置及災民收容等演練狀況。

演習警報發放後，人、車均有秩序地接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難；臺鐵、高鐵及捷運各班次列車雖正常行駛，但下車旅客仍依警察及民防人員引導，進行疏散避難，高速公路則依「准下不准上」原則，在高雄市各交流道實施管制。

高雄市期盼透過這次萬安演習，讓民眾熟悉緊急警報音響，並透過事前宣導加強民眾防災避難意識，藉由官網、官方line或警政服務APP，加強民眾對於避難處所認知及查詢。於真的發生危害預警時，能儘速配合警方進行防空疏散避難，以減少傷亡，始能弭災禍於無形，確保市民之生命財產與安全。

高市府警察局也分別在重要路口皆編派警力管制，萬安演習警報響起後，多數民眾配合指揮，立即就近疏散避難，但演習一開始約13時35分許在高雄新興區八德一路與南華路口，一名40歲韓姓男子在警報響起後，堅持騎乘腳踏車在外，還打算跨越馬路。

警方多次跟他說明現在是演習期間，若不配合要開罰，麻煩他配合，但男子抱怨浪費他時間，遲遲不願配合，最終警方於演習結束後，將韓男帶回派出所，後續將依民防法規定，函送警察局予以裁罰。

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