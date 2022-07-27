謝國樑赴美　爭取喬治亞州理工學院來基隆設產學中心　

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謝國樑說，參訪行程從早上到下午進行非常扎實，深度的學術與產業交流，分別和喬治亞理工學院國際事務副校長Dr. Bernard Kippelen、網路安全學系系主任Dr. Michael Bailey、供應鏈管理與物流學系副主任Dr. Alan Erera、專業教育學院副院長Dr. Stephen Harmon以及Dr. Rahul Saxena來進行多場對談。過程中，不斷和他們討論，喬治亞理工學院最負盛名的「物流及供應鏈管理」未來能如何應用於基隆這座海港城市，讓基隆能依獨有的港口條件，來深化相關產業之發展。
謝國樑透露，非常感謝好友詹斯敦（喬治亞理工學院國際事務部亞太區執行總裁）的介紹，從一年多前即開始積極爭取，也不斷從中協調、討論，並於此次出訪真正和負責Atrium的主要學者們深度對談，進而確認下來。進駐在基隆的產學中心(Atrium)將引進的教學，分別為「網路安全」與「物流及供應鏈管理」，這是在全美國排名前兩名的頂尖科系，同時，是喬治亞理工學院的最強科系，也是極力想要引進來做線上課程的原因。
謝國樑表示，相信有喬治亞理工學院的台灣產學中心進駐基隆，不僅更能有效吸引更多企業、增加在地就業，也讓基隆的人才培育、學術水平、國際能見度更邁進一大步，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起讓基隆更好。