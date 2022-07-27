不滿柯文哲辦雙城論壇　議會不分黨派嗆「預算不准核銷」

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國民黨台北市議員游淑慧表示，雖然自己曾在市府工作八年，向來都支持舉辦雙城論壇，但柯文哲任內與上海市簽訂的合作備忘錄（MOU）內容空洞貧乏，全然不見城市交流的實績，根本是砸錢搭建柯文哲個人的走秀舞台；此外柯文哲在卸任前，對於議會的監督更是「沒在怕」，吃定「即便刪除相關預算，受影響也是下屆市長。」
民進黨議員簡舒培則痛批，議會事前已下但書，若北市府認為窒礙難行，也未於期限內提出覆議，代表北市府接受但書內容。「無論其主觀認定中共有無軍事擾台，動支此預算前都應先發函議會說明。」簡舒培說，但現在北市府在程序上毫不尊重議會的審議，根本是藐視議會，並向議長陳錦祥喊話「如果我們這時候再繼續幫北市府審預算，根本就是打自己巴掌。」
社會民主黨議員苗博雅認為，雙城論壇涉及的兩岸政策辯論經過6次政黨協商達成共識，做出跨黨派都接受的但書文字，當時在場的副市長黃珊珊也同意，如今北市府仍自作主張動支預算，且雙城論壇結束後柯文哲也坦言兩岸氛圍不佳、共機確有擾台等，主觀上明知不符但書條件，仍執意舉辦，根本把議會當小孩戲耍，呼籲議長陳錦祥應將此事送交監察院調查。
民進黨議員梁文傑則主張，民進黨團「不得動支雙城論壇預算」的提案，不需要再經過委員會審議，應立即三讀通過。而此提案也獲得在場全體不分黨派議員的支持，也集體要求柯文哲為雙城論壇開銷「自掏腰包埋單」，也經過議長陳錦祥裁示通過。
而針對議會三讀通過「不得動支」一事，北市府發言人陳智菡表示，尊重議會決議，但對於市府執行此但書預算前是否須先告知議會、及執行後預算遭凍支該如何處理，將再請示行政院主計總處。