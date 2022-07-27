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辣翻了！最美空姐胸前挖小洞超性感　忍受肚餓塞XS號洋裝

▲林佩瑤好身材能穿進XS號的洋裝。（圖／林佩瑤 IG）
▲林佩瑤好身材能穿進XS號的洋裝。（圖／林佩瑤 IG）

實習記者高家容/綜合報導

2022-07-27 19:14:04

有最美空姐稱號的林佩瑤，因為夢想參加節目《超級星光大道2》，後來在2019年辭掉了空服員的工作，近日她在IG上PO出穿著黑色小洋裝的美照，洋裝在胸部中間開了一個洞，微微地露出東西半球，配上林佩瑤瘦身有成的身材曲線，畫面超火辣。

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▲林佩瑤三張照片角度都超辣。（圖／林佩瑤 IG）
▲林佩瑤三張照片角度都超辣。（圖／林佩瑤 IG）

林佩瑤PO出三張穿著黑色洋裝的照片貼文寫下「Zara的XS號洋裝終於也被我塞進去了，果然不枉費號幾個夜深人靜的夜晚，我是辛辛苦苦餓著肚子睡著的」，看的出來為了成為更美的女神，林佩瑤付出許多的努力。網友也留言稱讚「美呆了」、「怎麼那麼辣」、「皇天不負苦心人，太美了」。不過個性開朗樂觀的她在晚餐時間PO文，卻在IG的限時動態裡自嘲「才說塞進Zara的XS的洋裝，就得意忘形來吃火鍋」，還附上笑哭的表情符號，相當親民。

▲林佩瑤的身材凹凸有致。（圖／林佩瑤 IG）
▲林佩瑤的身材凹凸有致。（圖／林佩瑤 IG）

林佩瑤雖然是星光二班的選手，也在比賽中擠進前10名，但她沒有以藝人的身分出道，反而又回到空服員的角色，2019年時結束了13年空服員的職業身涯，同年也步入婚姻，結束空服員的工作後，林佩瑤在去年也寫了一本書，將自己的勵志故事分享給粉絲。


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