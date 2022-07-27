秋冬恐遭「新冠＋流感」夾擊 專家：南半球成前車之鑑
新冠肺炎大流行已經延燒超過2年，雖然疫情有一度趨緩的跡象，但在變種病毒肆虐之下，不少國家近來疫情再起。日本傳染病學會27日發出警告，指出季節性流感很可能將會在秋天至冬天之間大幅流行，屆時可能將會與新冠肺炎疫情同時流行，建議高齡者、兒童以及患有宿疾的民眾應該施打流感疫苗。
根據《每日新聞》報導，日本傳染病學會表示，可以透過南半球疫情流行的狀況，對北半球疫情進行預測，澳洲4月下旬疫情開始出現上升的趨勢，「因此可以預測若日本開放邊界，海外人士與國內民眾的交流增加之下，今年秋冬之時就有可能發生類似澳洲的新冠疫情反彈情形。」
雖然在2020年2月爆發新冠肺炎大流行之後，流感就未曾有大規模感染，因此在這2年之間，針對流行性感冒的集體免疫力恐已大幅下降，若是流感疫情擴散，將可能會引起大規模感染，尤其是在兒童族群中。
有專家認為，今年秋冬的主流流感將會是A型H3N2流行性感冒，如果A型H3N2真的成為主流病毒，住院率以及死亡率有可能將會提升，因此需要特別進行警戒。
日本傳染病學會建議，65歲以上的高齡者、5歲以下的兒童以及患有溯及的民眾應該要施打流感疫苗，並且徹底執行洗手、戴口罩等防疫措施。