王心恬2年內想結婚 開箱姚元浩料理包「Po了會暴動」
王心恬今（27日）出席英倫墨鏡品牌電商上市記者會，緋聞男友姚元浩因《來吧！營業中》爆紅，還推出招牌料理包，王心恬一早就收到，稱讚口味很好吃，「我不敢Po，怕Po了會暴動。」王心恬去年凍卵成功，希望2年內結婚生子，「如果沒結就不會結，女生還是比男生難，我覺得還可以兩年。」
王心恬交往4年不認愛，因為自己對感情比較小心，「我要觀察很久，主要看個性合不合，看過太多人離婚，我其實是會怕。」觀察姚元浩的心得如何？她說：「他私下就是節目上那樣，他跟我一樣牡羊座，我們個性有點像，就是火象星座。」她也透露之所以不上《來吧！營業中》，是怕模糊焦點，「不好吧！你們都會寫成新聞啊。」
被問到如何保持好身形，王心恬說不吃油膩食物，喜歡清淡的口感，最近開始嘗試吃素，正在開始體會身體的改變，此外，多泡澡、按摩也能讓身體循環更好，而保持好氣色，王心恬俏皮說就多喝水啊，她一周運動4天，潛水、滑水是最愛，「其實每次運動完，我都很喜歡自拍，記錄著每天真實自然的氣色狀態。」
王心恬除了開發香氛品牌，目前也努力寫書，新書以女性自我成長為主，分享超過35歲的女性，如何過好自己生活，被問到交友，王心恬打趣說閨密都喜歡用選擇墨鏡來比喻，「我也認為選擇好友，就如同選擇一副好的墨鏡，這也是屬於貼身物品，一定要選擇好的品質，並且適合能跟自己契合，就像身邊的朋友與閨密一樣，一定要合得來才會開心！」