巷仔內／「藍白合」影響2022選情　只能檯面下運行？

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身為228受難者家屬，從進入政壇至今，柯文哲都堅稱自己是「墨綠」，2014年在與民進黨的合作下，推翻國民黨台北市長期執政。不過在2016年柯文哲與民進黨分手後，就一直號稱自己是超越藍綠的白色力量，在政治議題上批藍打綠，也因此吸引了一批忠貞的「柯粉」。
也因此，在政治的道路上，柯文哲若是選擇再次跟民進黨合作，或是與同為在野黨的國民黨合作，勢必都得遭受各方質疑態度而左右漂移。若重新與民進黨合作，當初分手時的狠話形同狠狠打臉自己；若與國民黨合作，則會與自己「墨綠」的身份相違背，國民黨內也會對柯文哲的政治立場有所疑慮。
而無論是親藍或親綠，對於柯文哲以及民眾黨的支持度來說，都會受到極大影響。原因在於會把票投給柯文哲或是民眾黨的民眾，多數都是不滿藍綠兩黨而選擇柯文哲。也因此在2022年選戰中，任何一縣市出現「藍白合」的情況，都會被外界放大檢視。而在柯文哲「全國知名度」的加持下，對於選戰的影響同樣會傳遍全國。
既然不能檯面上「藍白合」，那檯面下呢？
以不提名基隆市長參選人為例，民眾黨不提名人選，是為了不要扯到國民黨參選人謝國樑的後腿，讓他與蔡適應捉對廝殺，而選戰過程中，民眾黨在攻擊民進黨但不攻擊謝國樑的情況下，此消彼長對於國民黨來說仍是加分，變成「不攻擊就是最好的助攻」。
在不影響雙方選情的情況下，「藍白合」成為了一個大家都知情，卻又只能心照不宣的秘密。畢竟柯文哲早早宣布2024年總統大選不會缺席，被視為前哨戰的2022年選戰，藍綠白三方在政治上如何相互競合，一舉一動猶如牽一髮動全身。