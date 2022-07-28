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巷仔內／「藍白合」影響2022選情　只能檯面下運行？

▲2022年民眾黨與國民黨之間要合作，恐怕會相互影響彼此的選情，因此恐怕只能檯面下進行。（資料照／NOWnews資料照片）
▲2022年民眾黨與國民黨之間要合作，恐怕會相互影響彼此的選情，因此恐怕只能檯面下進行。（資料照／NOWnews資料照片）

記者丁上程／特稿

2022-07-28 09:00:00

2022地方縣市首長與議員選戰在即，身為第三大黨的台灣民眾黨，也迎來創黨後第一次九合一選舉。雖然在選舉前「藍白合」的傳言不斷，不過截至目前為止，國民黨與民眾黨兩大在野黨合作的狀況，仍舊維持「只聞樓梯響，不見人下來」的階段。雖然無法在檯面上光明正大合作，不過雙方在檯面下「暗助」彼此，恐怕是可以預見的未來。

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所謂「敵人的敵人就是朋友」，不同政黨之間相互合作，時有所聞，過去民進黨在野時，也曾結合時代力量、社民黨等第三勢力，一同對抗當時的執政黨國民黨。而現階段「藍白合」為何無法檯面化？恐怕原因出在民眾黨主席柯文哲的大嘴巴。

身為228受難者家屬，從進入政壇至今，柯文哲都堅稱自己是「墨綠」，2014年在與民進黨的合作下，推翻國民黨台北市長期執政。不過在2016年柯文哲與民進黨分手後，就一直號稱自己是超越藍綠的白色力量，在政治議題上批藍打綠，也因此吸引了一批忠貞的「柯粉」。

也因此，在政治的道路上，柯文哲若是選擇再次跟民進黨合作，或是與同為在野黨的國民黨合作，勢必都得遭受各方質疑態度而左右漂移。若重新與民進黨合作，當初分手時的狠話形同狠狠打臉自己；若與國民黨合作，則會與自己「墨綠」的身份相違背，國民黨內也會對柯文哲的政治立場有所疑慮。

而無論是親藍或親綠，對於柯文哲以及民眾黨的支持度來說，都會受到極大影響。原因在於會把票投給柯文哲或是民眾黨的民眾，多數都是不滿藍綠兩黨而選擇柯文哲。也因此在2022年選戰中，任何一縣市出現「藍白合」的情況，都會被外界放大檢視。而在柯文哲「全國知名度」的加持下，對於選戰的影響同樣會傳遍全國。

既然不能檯面上「藍白合」，那檯面下呢？

以不提名基隆市長參選人為例，民眾黨不提名人選，是為了不要扯到國民黨參選人謝國樑的後腿，讓他與蔡適應捉對廝殺，而選戰過程中，民眾黨在攻擊民進黨但不攻擊謝國樑的情況下，此消彼長對於國民黨來說仍是加分，變成「不攻擊就是最好的助攻」。

在不影響雙方選情的情況下，「藍白合」成為了一個大家都知情，卻又只能心照不宣的秘密。畢竟柯文哲早早宣布2024年總統大選不會缺席，被視為前哨戰的2022年選戰，藍綠白三方在政治上如何相互競合，一舉一動猶如牽一髮動全身。

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