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這是伍佰！砸5千萬製作歌劇　「光魔王」上身曝喜訊

▲伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》於明年登場。（圖／太空彈劇團提供）
▲伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》於明年登場。（圖／太空彈劇團提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-28 11:30:00

伍佰＆China Blue《成功之路》搖滾歌劇，將在明年2月初於北流重啟，他代表全體演職員與樂迷相約：「兔年開春北流見！」伍佰在歌劇中飾演「光魔王」，此外，這部歌劇主辦單位投入了5千萬的成本。

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6月因疫情升溫而延期的伍佰＆China Blue《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，確定於明年2月3日起連續兩周末在台北流行音樂中心登場，這齣堪稱是伍佰出道以來音樂生涯最大突破的搖滾歌劇，耗時超過2年時間籌畫，不僅首次挑戰整齣戲自編自導自演，連劇本創作都不假他人之手由伍佰親自撰寫。為了呈現伍佰精心規劃的「奇幻宇宙」世界，主辦單位不惜重金投入5千萬製作成本，不僅超越過往任何演唱會的製作成本，就連動員的工作人員人數也是創新高，包括專業影視、舞台劇演員、現代舞者及獨立音樂人協力合作演出，以及工作人員總共多達120人。

▲伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，耗費5千萬成本。（圖／太空彈劇團提供）
▲▼伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，耗費5千萬成本。（圖／太空彈劇團提供）
▲伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，耗費5千萬成本。（圖／太空彈劇團提供）
 
由伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》早從去年8月就開始排練，身為這趟奇幻旅程「總舵主」的伍佰，親自帶領眾演員包括鳳小岳、法蘭、皇后皮箱卡菈、雷擎、周厚安、八十八顆芭樂籽主唱阿強、妮可醬等人密集排練，長達近一年的準備讓大家培養出革命般的情感與默契，更早已對演出準備就緒，蓄勢待發期待六月在北流的演出；結果計畫趕不上變化遇到疫情升級而臨時宣布延期，讓演員及工作人員頓時感到無比的失落，更用強烈颱風來襲卻突然轉向來形容心中的失落，直呼：「原本已經做好十足的準備接招，沒想到卻無法施展！」

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