台灣文博會首度移師高雄　8／5「群島共振」

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李永得提到，此次策展團隊與在地策展人充分融合，在文化策展區以3個主題呈現台灣的多元文化；近500個文創品牌及業者、近4成的中南部廠商加入，展現台灣豐沛的文創設計能量；嘉義及連江的地方館參與，更加連結群島共振主題；看見台灣基金會以從庶民到頂尖的飲食，作為文化最好的體現，些精采的內容都讓此次台灣文博會展現「既多元又在地」的樣貌，盼藉由台灣文博會的「移動」，帶動地方的發展。
高雄市長陳其邁表示，高雄作為主辦城市，將發起「台灣設計設計台灣」活動，溯及1931年展現高雄城市現代化視野及產業發展的「高雄港勢展覽會」。
文化部指出，文化策展區設置於「高雄流行音樂中心」，其中主題館規劃了「環島運動場」、「島嶼大飯店」及「寶島冰菓室」3大主題；另外還有城市串連的「嘉義館」（嘉義市）、「馬祖館」（連江縣）2大地方館，以及「工藝館」（國立工藝研究發展中心）和「響應館」。
「環島運動場」強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」，更將共振出台灣的壯闊文化，在環形的運動場中觀展，大家將可在外環藉由互動，重新認識日常物件，並透過即時剪輯投影技術，在內環看見體驗如何成為新的創造。
「島嶼大飯店」邀請大家在大廳欣賞各地藝術家駐地創作的直播連線，並提供需事先預約的15分鐘「客房服務」，全台各地的表演藝術者將進行即時共演。「寶島冰菓室」則帶大家認識寶島冰食材、探究冰品製程、聆聽冰音、欣賞冰器，並透過即時連線深入台灣冰店現場，更可以在戶外區實地享用各式冰棒、冰飲、冰淇淋，以五感探索台灣的食冰文化。
「嘉義館」由東海醫院設計工作室主理人徐景亭、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃，邀請大家漫步日光之城、日治時期堪稱「東洋第一」的林業之都。當走在昔稱「大通」（今中山路）的城市軸線上時，除了探索嘉義樹木園、中央噴水圓環、嘉義車站等城市地景，也能在市民集會的中央噴水圓環上一起「在嘉自學」，體驗嘉義飽滿的藝文能量。
由馬祖青年邱筠、蔡沛原共同策劃的「馬祖館」，則帶領大家走訪神秘的迷霧之鄉，一起走過甬道，看見馬祖作為戰地的過去、白霧迷離的此時此地，以及明亮的未來；酒是馬祖特產之一，這次策展人也將訴說馬祖不同酒文化的多元意涵，邀請觀眾感受馬祖島嶼不同的時代氛圍，在抵達目的地時將特調出馬祖佳釀，飲下共釀的馬祖文化。
由工藝中心及策展人許哲瑜、郭中元策劃的工藝館，則開張一間從工藝視野出發的概念店「旅物SHOP」，探索工藝品因應人類需求而產生後，如何逐步延伸到材質選擇、技藝發展、設計演變，最終成為大眾理想生活的夥伴。響應館以「浮空之島」為名，串聯當地2大場館—MR沉浸式劇院「夢境現實」及「i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院」，共同響應今年文博會。
本屆文博會也透過高雄輕軌連結城區與展區，以「文化循環」為觀點，將以往分區展出的文創品牌及IP授權，在8月10日至14日期間聚集高雄展覽館。民眾可搭乘輕軌前往「品牌商展區」，完整直擊近500家文創品牌及IP圖像創作者。