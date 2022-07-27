高球／綠林慈善盃女子公開賽 捐助失智症機構

「綠林慈善盃女子公開賽」，將於 7月28至30日在新北市台灣高爾夫俱樂部舉行（老淡水球場）三回合54洞賽程，這場比賽是女子台巡今年第四場公開賽，冠名贊助商綠林興業結合慈善活動，將捐助台灣失智症協會、育成基金會、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會三個單位。另外，也將邀請15位女子長春選手參與30日一回合的邀請賽，藉此機會向女子傳奇選手致敬。
這項比賽總獎金330萬元，包括公開賽的300萬元及長春女子邀請賽的30萬元，公開賽有71位選手包括51位職業球員及20位業餘選手參賽，兩回合結束，取前40名選手晉級最後一回合決賽，公開賽冠軍可得獎金60萬元。長春組冠軍可獲獎金5萬元。
本屆參賽選手好手如雲，2020年冠軍當時還是業餘選手的安禾佑（如今已轉為職業球員）與名列亞軍但是贏得職業冠軍獎金的旅日好手姚宣榆也都參加角逐衛冕。長春組女將黃璧洵也將尋求衛冕。
其他好手如去年台巡女子賽獎金后吳佳晏，尋求今年台巡賽第一冠；而今年至今台巡賽獎金榜暫居第五的石澄璇也參賽，瞄準生涯第三冠與今年第一冠；另外今年拿下南寶傳承賽冠軍的曾楨也企求今年第二冠。另外，如林善葳丶劉嬿丶謝瑀玲丶張靖翎與紐西蘭籍的洪玉霖等，也都有搶冠實力。