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入民進黨參選新竹市長　沈慧虹：延續城市的美感與升級

▲沈慧虹表示，自己參選的意義在於，有機會能親自把之前所規劃的交通改革逐一實現。（圖／民進黨提供）
▲沈慧虹表示，自己參選的意義在於，有機會能親自把之前所規劃的交通改革逐一實現。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-27 20:35:08

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（26）日釋出新竹市長參選人沈慧虹的專訪，交通專業公務員出身的沈慧虹，曾是台鐵史上第一位女站長，30年的公務員生涯，參與包括微笑單車在內，多項影響首都交通圈的交通改革，也曾在台北市長柯文哲競選團隊內負責交通政策，後來進入新竹市政府團隊擔任副市長，沈慧虹表示，這次參選要用自己的交通專業，來實現新竹再升級。

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談到交通專業背景，沈慧虹表示，一開始是個「美麗的誤會」，本來唸經濟相關的科系，後來轉到了交通管理系，唸出了興趣。沈慧虹透露，自己第一份工作是在監理處工作，後來分發到奮起湖車站，成為台鐵史上的第一位女站長，她表示，當時沒想過自己的頭銜，但一路走下來，認為交通是非常迷人的專業。

沈慧虹表示，自己在離開台鐵之後，在台北市政府工作長達18年之久，期間參與了台北市多項交通建設的改革，包括「微笑單車」，也都是沈慧虹的參與、推動下，從試辦的失敗經驗中，找出問題予以改進，現在已是改變國人交通習慣的大眾運輸工具之一。

沈慧虹舉例，台北市舉辦花卉博覽會期間，園區的交通接駁車，除了期間零事故之外，所有的駕駛都成為了博覽會的導覽員，大獲好評，沈慧虹認為，交通是每個人生活的一部分，最重要的是能讓民眾有所感受。

對於忠孝橋引道拆除，沈慧虹解釋，當時自己是交通政策小組一員，其實計畫一直存在，只是還沒拍板定案，她表示，自己只是在關鍵時刻，提出了建議讓決策者採納，成功不必在她自己身上，沈慧虹強調，重要的是年輕人，能夠把自己的意見說出來。

沈慧虹認為，自己過去的交通實務經驗，也是她後來到新竹的養分，將近30年沒有處理的新竹公道三，在新竹市府團隊的努力下，透過不斷地和拆遷戶整合、溝通，終於在今年完工通車，居民也獲得妥善的安置。

沈慧虹表示，自己參選的意義在於，有機會能親自把之前所規劃的交通改革逐一實現。對於民進黨提名她參選新竹市長，沈慧虹表示，這次獲得提名參選，得到許多黨內前輩的鼓勵，沈慧虹認為，民進黨是不問身份、性別，尊重專業的政黨，只要做對的事情，從上到下，全黨都會盡全力給予支援。

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