39歲女富豪離奇亡！1通電話揭丈夫殺妻「狠奪7千萬資產」
泰國佛統府一家化妝品公司負責人、39歲女富豪巴拉薇（Parawee）離奇過世，48歲的中國籍丈夫先是對外宣稱她是上吊輕生，又改口說是服用過量減肥藥導致，導致親友起疑，且巴拉薇一名友人表示，巴拉薇在死亡3天前，聲稱丈夫威脅殺了她；後續警方追查發現，原來真相是她的丈夫預謀殺人，就是為了謀奪7000萬泰銖資產而行兇。
綜合泰媒報導，巴拉薇是泰國化妝品公司「Suay Dee Centre」的老闆，公司市值超過7000萬泰銖（約新台幣6129萬元），是佛統府最有錢的人之一；近期，巴拉薇與丈夫素信（Suchin Maimongkon）鬧離婚，雙方在如何分產發生爭執，妻子的律師查出，丈夫當初竟然是用假身分結婚，因此在法律上婚姻根本無效，財產完全可以不用分給他，因此埋下殺人動機。
巴拉薇因為傷重被48歲丈夫帶到醫院，素信宣稱，巴拉薇企圖在家中上吊輕生，而巴拉薇最終因傷勢過重，在醫院過世，且迅速將巴拉薇遺體送往寺廟，也不讓親友看巴拉薇，甚至改口說她是因為服用過量減肥藥以及吸食過量大麻，才會喪命。
種種舉動讓巴拉薇的女性友人起疑，她向警方透露，「巴拉薇死前約3至4天，曾打電話告知被素信家暴的事情，且丈夫還威脅要殺了她，要是自己出事情的話，就直接報警」。
警方7月18日依涉嫌殺人罪逮捕素信，並請家屬暫停葬禮進行屍檢，結果證實巴拉薇死因與素信說法根本不同，目前所有證據全指向素信謀殺巴拉薇，但素信並沒有認罪，仍被關押在監獄內。（編輯：孫唯容）