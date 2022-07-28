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NOW早報／江宏傑纏鬥福原愛！缺席全明星活動　錢姐喊1句

▲領隊錢薇娟（右）與郭泓志亮相《全明星》慶功記者會，唯獨江宏傑缺席。（圖／記者朱永強攝,2022.07.27）
▲領隊錢薇娟（右）與郭泓志亮相《全明星》慶功記者會，唯獨江宏傑缺席。（圖／記者朱永強攝,2022.07.27）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 06:19:03

江宏傑纏鬥福原愛！缺席全明星活動　錢薇娟：他會跨過去

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《全明星運動會4》首播收視開紅盤，昨（27）日舉辦慶功記者會，藍隊領隊錢薇娟、黃隊領隊郭泓志帶領破紀錄的新人Zing、林玉書、賴Ki亮相，唯獨紅隊領隊江宏傑缺席，似乎刻意避免在媒體前再談家事。

江宏傑和福原愛在《全明星4》開播當晚鬧出搶家人的紛爭，跌破外界眼鏡。和江宏傑競爭了3季，還被開玩笑是緋聞情侶的錢薇娟透露，小傑平常很安靜、很容易被忽略，昨日單獨對戰郭泓志有點不習慣，正在適應當中，還幽默說應該要聯合次要敵人，打擊主要敵人，小傑沒有來幫他加油，有點沒有義氣。

錢薇娟坦言，其實紅隊選手都有來體育館練習，只有江宏傑告假，就是擔憂媒體再問他與福原愛的家務事，談到好友現狀如何？錢薇娟認為江宏傑不會因家事影響工作，「過去這些事情他都處理得非常好，這段時間，整個人成熟很多、長大很多，他也更穩重了，比照先前優雅的姿態，會把它跨過去的。」祝福好友跨越難關。

一同面對罷免低潮！陳柏惟愛情長跑　在美國與女友完婚

前立委陳柏惟近日赴美演講，如今更傳來與愛情長跑多年的女友蔡靜娟在教堂結婚的好消息。對此，知情人士表示，陳柏惟與女友愛情長跑多年，現在總算「正式抱得美人歸」，朋友都相當替他開心。

陳柏惟與女友蔡靜娟愛情長跑多年，日前更在臉書PO出與蔡的合照，不少人關注他們甚麼時候會修成正果。

知情人士透露，陳柏惟此次赴美，與蔡靜娟在教堂結婚，「正式抱得美人歸」，朋友都相當替他開心。

該人士回憶，陳柏惟2014年就曾當眾下跪向蔡靜娟求婚，2人也曾在國外拍攝過婚紗，持續都維持好感情。

該人士也說，陳柏惟在面對罷免與解職的低潮時，蔡靜娟也都相伴在身邊，如今總算修成正果。

▲陳柏惟與愛情長跑多年的女友在美國完婚。（圖／讀者提供）
▲陳柏惟與愛情長跑多年的女友在美國完婚。（圖／讀者提供）
今日天氣／各地高溫炎熱！東部飆38度　中南部防午後雷雨

中央氣象局預報，今（28）日清晨至上午時段，中南部沿海地區可能出現零星降雨，午後中南部地區與各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，則預估會向北北西移動，短期內對台灣天氣沒有直接影響。

今日各地氣溫都有32到35度的高溫，大台北地區、雲林地區、高屏地區與東半部局部地區易有36度以上的高溫，花東縱谷與台東則有達38度的機率。

▲未來一週全台各地大多為晴朗炎熱的天氣，週末大台北地區最高溫將達到攝氏38度以上。（圖／張勵德攝）
▲今日各地氣溫都有32到35度的高溫。（圖／張勵德攝）
BA.5家庭群聚！南部船廠家人定序出爐「首2例兒童個案」

BA.5病毒株入侵國內社區，中央流行疫情指揮中心日前表示，第二起本土社區感染個案，為高雄船廠工作男性，他的接觸者家人、職場也有驗出確診，累積陽性16人，醫療應變組副組長羅一鈞昨（27）日公布最新定序結果，確認該名個案2名染疫家人的定序也是BA.5，因此確定此為家庭群聚，而這兩位家人，一位小於10歲、一位小5歲，為本土兒童BA.5首例。

羅一鈞說，先前南部船廠BA.5個案有2位家人檢驗陽性，都是兒童個案，昨日定序出爐，確認為BA.5，小於五歲個案在7/16有發燒、嘔吐、腹痛，小於十歲個案無症狀，兩位的CT值分別為21.6、21.1，目前也都已經完成七天確診者居家照護、解隔離；職場接觸者部分，船廠的員工定序還在進行中，有結果會盡快跟外界報告。

據指揮中心統計，截至目前，國內本土BA.5個案累計11例，分別為4例為社區感染、7例接機感染。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明南部船廠群聚狀況和定序結果（圖／指揮中心）
MLB／開轟又盗三壘　大谷狂表現幫天使贏球

天使隊昨（27）日再度迎戰皇家，日籍二刀流好手大谷翔平先發3打數1安打，幫助天使以6:0完封皇家，他則開轟、盗三壘，獲得2次保送。

大谷這場擔任開路先鋒，打第一棒，首局被三振，3局上他相中投手Angel Zerpa的失投球，一棒轟出中外野全壘打。

大谷翔平接下來敲出中外野飛球出局，7局獲故意保送，他本季8次敬遠，也是大聯盟球員最多，8局他又保送上壘，之後上二壘還盜三壘成功，本季11次盜壘。

▲大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
免開冷氣也涼！日本實測「2瓶水」降溫法　30分鐘秒降4°C

今年夏季高溫炎熱，且日本更面臨史上高溫加缺電的兩大危機！因此就有日媒實測分享，只要準備兩瓶結冰水搭配電風扇，就能在省電的情況下，在30分鐘內快速降低室內溫度。

根據日本「Hint-Pot」進行實際測試，在未開啟空調、窗戶的狹小房間內，準備兩個2公升的結冰水，放在一個塑膠盒中，以免地板因冷凝效果而弄濕，接著在最下方鋪上一條吸水毛巾。

實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。

實測中的溫濕度變化如下：

實驗開始前：房間溫度為28.4度，濕度為61%

開始10分鐘：房間溫度27.6度，濕度57%。 

30分鐘：寶特瓶周圍開始滴水，溫度降至 24.8 度，濕度上升至64%。然而，房間的涼爽效果是持續的，也許是因為溫度低，即使有濕度仍就感覺涼爽。

1小時：溫度、濕度均無變化，開始加上電風扇吹寶特瓶，溫度降至24.2°C，濕度升至66%。

3小時後：濕度沒有變化，但溫度上升2度。水滴聚集在寶特瓶表面，托盤內也有少許水，右邊寶特瓶全融化，左邊還是有些結冰。

5小時後：兩個寶特瓶的冰都融化完，實驗結束，空氣不再繼續變冷，室內溫度回升至27.5°C，濕度升至72%。

實驗結果看來，放置冷凍塑膠瓶後，濕度和溫度會在10分鐘內下降，但之後濕度保持在60%左右，並沒有下降太多。實測者認為室內溫度不僅能降溫一段時間，且也有明顯的體感差異，雖說會根據室內溫度、大小而有效果差異，但只要10分鐘就能見效的降溫妙招，在炙熱的夏天中不妨試試看吧！（編輯：賴禹妡）

▲日本實測結冰水降溫，在30分鐘內有瞬涼4°C的效果。（圖／取自Hint-Pot）
▲日本實測結冰水降溫，在30分鐘內有瞬涼4°C的效果。（圖／取自Hint-Pot）

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