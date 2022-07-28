NOW早報／江宏傑纏鬥福原愛！缺席全明星活動　錢姐喊1句

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江宏傑和福原愛在《全明星4》開播當晚鬧出搶家人的紛爭，跌破外界眼鏡。和江宏傑競爭了3季，還被開玩笑是緋聞情侶的錢薇娟透露，小傑平常很安靜、很容易被忽略，昨日單獨對戰郭泓志有點不習慣，正在適應當中，還幽默說應該要聯合次要敵人，打擊主要敵人，小傑沒有來幫他加油，有點沒有義氣。
錢薇娟坦言，其實紅隊選手都有來體育館練習，只有江宏傑告假，就是擔憂媒體再問他與福原愛的家務事，談到好友現狀如何？錢薇娟認為江宏傑不會因家事影響工作，「過去這些事情他都處理得非常好，這段時間，整個人成熟很多、長大很多，他也更穩重了，比照先前優雅的姿態，會把它跨過去的。」祝福好友跨越難關。
一同面對罷免低潮！陳柏惟愛情長跑 在美國與女友完婚
前立委陳柏惟近日赴美演講，如今更傳來與愛情長跑多年的女友蔡靜娟在教堂結婚的好消息。對此，知情人士表示，陳柏惟與女友愛情長跑多年，現在總算「正式抱得美人歸」，朋友都相當替他開心。
陳柏惟與女友蔡靜娟愛情長跑多年，日前更在臉書PO出與蔡的合照，不少人關注他們甚麼時候會修成正果。
知情人士透露，陳柏惟此次赴美，與蔡靜娟在教堂結婚，「正式抱得美人歸」，朋友都相當替他開心。
該人士回憶，陳柏惟2014年就曾當眾下跪向蔡靜娟求婚，2人也曾在國外拍攝過婚紗，持續都維持好感情。
該人士也說，陳柏惟在面對罷免與解職的低潮時，蔡靜娟也都相伴在身邊，如今總算修成正果。
今日天氣／各地高溫炎熱！東部飆38度 中南部防午後雷雨
中央氣象局預報，今（28）日清晨至上午時段，中南部沿海地區可能出現零星降雨，午後中南部地區與各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，則預估會向北北西移動，短期內對台灣天氣沒有直接影響。
今日各地氣溫都有32到35度的高溫，大台北地區、雲林地區、高屏地區與東半部局部地區易有36度以上的高溫，花東縱谷與台東則有達38度的機率。
BA.5家庭群聚！南部船廠家人定序出爐「首2例兒童個案」
BA.5病毒株入侵國內社區，中央流行疫情指揮中心日前表示，第二起本土社區感染個案，為高雄船廠工作男性，他的接觸者家人、職場也有驗出確診，累積陽性16人，醫療應變組副組長羅一鈞昨（27）日公布最新定序結果，確認該名個案2名染疫家人的定序也是BA.5，因此確定此為家庭群聚，而這兩位家人，一位小於10歲、一位小5歲，為本土兒童BA.5首例。
羅一鈞說，先前南部船廠BA.5個案有2位家人檢驗陽性，都是兒童個案，昨日定序出爐，確認為BA.5，小於五歲個案在7/16有發燒、嘔吐、腹痛，小於十歲個案無症狀，兩位的CT值分別為21.6、21.1，目前也都已經完成七天確診者居家照護、解隔離；職場接觸者部分，船廠的員工定序還在進行中，有結果會盡快跟外界報告。
據指揮中心統計，截至目前，國內本土BA.5個案累計11例，分別為4例為社區感染、7例接機感染。
MLB／開轟又盗三壘 大谷狂表現幫天使贏球
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
天使隊昨（27）日再度迎戰皇家，日籍二刀流好手大谷翔平先發3打數1安打，幫助天使以6:0完封皇家，他則開轟、盗三壘，獲得2次保送。
大谷這場擔任開路先鋒，打第一棒，首局被三振，3局上他相中投手Angel Zerpa的失投球，一棒轟出中外野全壘打。
大谷翔平接下來敲出中外野飛球出局，7局獲故意保送，他本季8次敬遠，也是大聯盟球員最多，8局他又保送上壘，之後上二壘還盜三壘成功，本季11次盜壘。
免開冷氣也涼！日本實測「2瓶水」降溫法 30分鐘秒降4°C
今年夏季高溫炎熱，且日本更面臨史上高溫加缺電的兩大危機！因此就有日媒實測分享，只要準備兩瓶結冰水搭配電風扇，就能在省電的情況下，在30分鐘內快速降低室內溫度。
根據日本「Hint-Pot」進行實際測試，在未開啟空調、窗戶的狹小房間內，準備兩個2公升的結冰水，放在一個塑膠盒中，以免地板因冷凝效果而弄濕，接著在最下方鋪上一條吸水毛巾。
實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。
實測中的溫濕度變化如下：
實驗開始前：房間溫度為28.4度，濕度為61%
開始10分鐘：房間溫度27.6度，濕度57%。
30分鐘：寶特瓶周圍開始滴水，溫度降至 24.8 度，濕度上升至64%。然而，房間的涼爽效果是持續的，也許是因為溫度低，即使有濕度仍就感覺涼爽。
1小時：溫度、濕度均無變化，開始加上電風扇吹寶特瓶，溫度降至24.2°C，濕度升至66%。
3小時後：濕度沒有變化，但溫度上升2度。水滴聚集在寶特瓶表面，托盤內也有少許水，右邊寶特瓶全融化，左邊還是有些結冰。
5小時後：兩個寶特瓶的冰都融化完，實驗結束，空氣不再繼續變冷，室內溫度回升至27.5°C，濕度升至72%。
實驗結果看來，放置冷凍塑膠瓶後，濕度和溫度會在10分鐘內下降，但之後濕度保持在60%左右，並沒有下降太多。實測者認為室內溫度不僅能降溫一段時間，且也有明顯的體感差異，雖說會根據室內溫度、大小而有效果差異，但只要10分鐘就能見效的降溫妙招，在炙熱的夏天中不妨試試看吧！（編輯：賴禹妡）