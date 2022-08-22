我是首投族／行使公民權利 Jeremy：投票是最有效方式
今（2022）年為縣市首長選舉年，也是2000年以後出生的首投族，第一次參與的首長選舉，尤其今年還有「18歲公民權」修憲公投。為搶攻年輕票族，各政黨也開始展開「海陸空」大戰，只是今年首次投票的年輕人對於這次選舉有什麼看法呢？就讀台大外文系的Jeremy接受《NOWnews今日新聞》訪問時就表示，會回家投票，也會投下公投票，這不只因為戶籍地就在台北市，更因為投票是行使公民基本權利最有效的方式，也是對自己有投票權的負責，亦會透過政見檢視候選人對於選區的態度及規劃。
2000年9月出生的Jeremy，目前是台大外文系的學生，戶籍地在台北市，平時與同學就會關心選舉議題，除了基本的政黨、政見之外，也會討論各個候選人之間的差異。他說，其實大學有許多對於政治十分關注的同學，也時常在社群媒體看到各方意見，亦會透過這樣去反思及擔心是否有同溫層的問題。
對於年底大選，Jeremy也知道自己戶籍地的市長及市議員候選人，也會注意候選人的政見，這不只是因為自己是首投族，政見更是檢視候選人對於選區的態度及規劃最簡單的方式，尤其他會特別注意候選人對於選區的都市規劃發展、財政預算編列、交通規劃以及社宅公宅規劃政見。
當然，他也不會錯過自己的首次投票。他說，雖然就住在台北，所以投票很容易，但即使今天他住在離戶籍地很遠的地方，也會回家投票，因為投票是行使公民基本權利最有效的方式，也是對自己有投票權的負責。
不只會投下選舉票，還會拿公投票，Jeremy也表態傾向贊成18歲公民權修憲，因為民法成年跟刑法成年年紀不同，確實會帶給此年齡層民眾困擾。此外，這次的修憲也把男女結婚年齡都改成18歲才能結婚，不再有性別不平等以及未成年結婚的問題，這也是他贊成這次修憲的原因。
最後，他也有感而發表示，這幾年不同政黨之間的意識形態明顯到許多新聞真假難辨，不同黨派支持者隨時吵得你死我活，更是有許多網軍及假新聞到處流竄，但這些政治操弄到頭來吃虧的是老百姓。Jeremy覺得台北市需要的不是魅力型領袖，而是一位真正想改造台北，有心讓台北更好的，做事踏實的市長與團隊。