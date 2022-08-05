我是首投族／投神聖一票！Kevin盼選出對家鄉有貢獻的人
2022年11月26日將舉行九合一選舉，其中最受矚目的就是縣市首長選舉，這也是2000年以後出生的首投族首次投票，同時今年也還有「18歲公民權」修憲公投。對於首次參與選舉投票，就讀淡江大學的Kevin受訪時指出，即使戶籍地在台南市，他還是會趕回家投票，除了要投下神聖的一票，也因為這是他人生第一次參與選舉投票，希望可以選出對家鄉有貢獻的人。
2002年11月出生的Kevin，目前就讀於淡江大學尖端材料系，家在台南市、也是戶籍所在地，平時跟同學閒聊時就會稍微討論政治時事，對於今年底縣市長選舉，他也有注意到戶籍地台南市的兩大政黨候選人，包括尋求連任的台南市長黃偉哲及國民黨推出的台南市長候選人謝龍介。
除了知道戶籍地台南市長候選人之外，Kevin說，他也會特別注意候選人的相關政見，尤其是在地方福利及建設這部分，他會特別關心，希望在自己投下神聖一票下，可以選出對家鄉有貢獻的人。
當然，今年底除了縣市長選舉之外，同時也有「18歲公民權」修憲公投，Kevin坦言原本不知道有這個公投，但既然有這樣的公投，他投選舉票時，也會順便拿公投票，而且他贊成公民權下修到18歲。