限5天！7-11冰淇淋買1送1 全家「胡椒白醬雪糕」近半價
超商本周限定優惠更新！7-11明（29）日起開跑限時5天優惠，比起過去一張DM切割多格、放滿密密麻麻的特價商品，小七本周優惠映入眼簾一目了然，因為全部只有6款商品，不過幸好還有「買一送一」、而且還算不錯。PowerBOMB能量飲料買一送一，原價30元、平均單罐特價15元。
另一款買1送1商品則是「FeedFit輕享冰淇淋」，有可可、草莓兩種口味可任選，從網友整體評論來看褒多於貶，不少人留言贊聲：「冰淇淋好吃，去年買過不會很甜」、「還可以，但就不要妄想會是哈根那種濃郁」、「好吃又低卡」、「巧克力口味不會太甜」，不過由於主打低熱量，還是有少數網友覺得不合胃口，反推「吃過，就很奇怪的味道，份量蠻小」、「討厭人工甜味劑味道的人要斟酌」。此外，波蜜果菜汁兩罐30元，等於是原價打6折。
相較於小七DM的乾淨俐落，全家本周限定優惠依然是滿滿兩大張，合計共22款促銷商品。其中買一送一、買二送二多達6品，包括蘋果蘇打610ml兩罐特價35元，以及湖池屋餅乾黍一番、雀巢可可穀物棒、防曬乳液都是買1送1。不過最讓網友興奮的還是一堆冰品促銷，胡椒白醬雪糕、烤地瓜風味冰棒、小美×歇腳亭焦糖布蕾雪糕、紅茶融心巧克力雪糕都是加10元多1件，原先多數都是49元高單價冰棒，兩支特價59元算下來約6折，已相當接近半價。
萊爾富即日起也有會員優惠，這周又有商品價格下探5折，Gery厚醬起司蘇打餅買一送一。這次優惠品項以飲品居多，又以可口可樂ZERO第2件1折最優惠，幾乎是5.5折回饋，部份飲品更加碼延長優惠至8月2日，包括AB優酪乳兩瓶45元，是原價28元打8折。