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我是首投族／最在意公共建設！江同學期待選出想要的人

▲對於今年底可首次參與選舉投票，就讀長庚大學的江同學表示，即使戶籍地在嘉義市，不管怎樣都會想去投票，也會拿公投票，畢竟這是第一次可以自己行使公民權利，可以選擇自己想要的候選人。（圖／江同學提供）
▲對於今年底可首次參與選舉投票，就讀長庚大學的江同學表示，即使戶籍地在嘉義市，不管怎樣都會想去投票，也會拿公投票，畢竟這是第一次可以自己行使公民權利，可以選擇自己想要的候選人。（圖／江同學提供）

記者顏真真／台北報導

2022-09-02 08:30:00

今（2022）年底九合一選舉將登場，也是2000年以後出生的首投族，首次參與的首長選舉，同時還有「18歲公民權」修憲公投。對於首次參與選舉投票，就讀長庚大學的江同學接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，即使戶籍地在嘉義市，但因為是自己第一次投選舉票，不管怎樣都會想去投票，也會拿公投票，畢竟這是第一次可以自己行使公民權利，可以選擇自己想要的候選人。

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2000年11月出生的江同學，目前就讀於長庚大學電子系，戶籍地在嘉義市，平時也會跟同學討論到選舉議題，只是較關心的還是像台北市這種大都市的新聞議題，他也知道今年底有九合一大選。

雖然戶籍地在嘉義市，但因為這是他第一次參與選舉投票，江同學說，不管怎麼第一次投票都會想去投，這也是第一次可以自己行使公民權利，可以針對候選人的政見方向，選出自己想要的人，他也大概知道自己選區有那些候選人。至於自己最在意哪些政見？江同學說，主要是公共議題，尤其是公共建設如交通改善，還有會了解候選人對於地方缺失有何補強改善計畫等。

此外，今年九合一選舉日，同時也有「18歲公民權」修憲公投，江同學表示選舉票及公投票都會拿，但自己對於公民權下修至18歲沒有什麼意見，但他覺得正常18歲已有自行判斷能力。

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