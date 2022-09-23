我是首投族／返鄉投票未定 但呂同學反對公民權下修18歲
今（2022）年底有九合一選舉，這將是2000年以後出生的「首投族」第一次參與的首長選舉，同時還有「18歲公民權」修憲公投，但首投族都會參與首次投票嗎？就讀嘉義中正大學的呂同學接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，由於戶籍地在新北市，從嘉義回去不是那麼方便，目前還沒決定要不要回去投票，得看當時狀況，但若有回去投票也會拿公投票，只是他比較反對公民權下修至18歲。
2000年11月出生的呂同學，目前就讀中正大學，戶籍地在新北市，平時偶爾也會跟同學討論政治時事及選舉議題等，只是他發覺大家好像比較沒什麼興趣，
不過，他知道自己戶籍地縣市首長候選人有尋求連任的新北市長侯友宜及民進黨參選人林佳龍，但並沒有多注意候選人的政見，也沒有特別關心。
至於年底會不會回去投票？呂同學說，如果有空的話就會回去投票，目前還不一定，因為就讀中正大學，要回去投票沒有那麼方便，所以會看當時情況而定。但他表示，如果有返鄉投票，也會拿公投票，只是對於公民權下修到18歲，他則抱持較反對意見，因為他覺得18歲才高中剛畢業，對於社會議題及其他方面似乎還沒有那麼成熟，感覺20歲還是比較適合。