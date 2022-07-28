郭碧婷人財兩失？與向佐香港未登記結婚 網友揪出1關鍵
38歲女星郭碧婷和香港娛樂大亨向華強之子向佐結婚3年，連續生了兩胎，湊成了一個好字，近期卻爆出男方疑似帶女性友人深夜返回北京愛巢，引發婚內出軌疑慮，網友更揪出兩人結婚，並未在香港登記領證，擔憂若男方變了心，郭碧婷的豪門生涯恐怕人財兩空！
網友在微博踢爆，向佐和郭碧婷在香港兩次申請註冊結婚，但申請書上都只有向佐一個人的簽名，沒有女方簽名，向佐的發言人曾經表示，「因為上次登記完之後，受疫情影響，郭碧婷來不了香港，3個月內沒有註冊就自動作廢，所以才會有第二次申請」，只是第二次依舊只有向佐的簽名。粉絲擔心若向佐真的背叛婚姻，兩人最後離婚，郭碧婷可能分不到一分錢，因為兩人婚姻關係不受法律保護，「真的打心底裡心疼郭碧婷啊」！
不過，此說被郭碧婷粉絲推翻，因為向佐的母親向太（陳嵐）曾在微博表示，向佐與郭碧婷2020年在台北完成結婚登記，她與向華強也順道辦理登記，方便以依親方式在台灣長期居住，陪伴誕生的孫女「小奶皇」，並舉辦婚宴宴請200多位賓客，完成結婚儀式。雖然沒在香港登記，海外登記與公開儀式在香港皆具有效力，認為向佐與郭碧婷應該是合法夫妻，這起出軌事件，夫妻都尚未對外說明，反倒是外界過度關注，讓小倆口的父母氣得跳腳，對外否認兒女的感情生變。