桑達颱風將生成！「季風環流」增水氣 變天、降溫時程曝
中央氣象局表示，今（28）日太平洋高壓逐漸減弱，各地天氣仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，北部23至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度；週五至下週日(29日至31日)水氣增多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫雨；而目前位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今將發展成輕度颱風「桑達」。
氣象局指出，明起因大平洋高壓北抬、東退，琉球群島附近海面為低壓帶，東半部地區整天不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，不過降雨還是以各地午後局部短暫雷陣雨為主、清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日各地高氣溫仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，中午前後紫外線強，應持續注意防曬、防中暑；上午中部地區偶有局部零星降雨，午後近山區有局部雷陣雨、有較大雨勢。明日至下週日，台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定；各地氣溫略降、有局部短暫陣雨的機率，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生。
至於颱風動態，吳德榮說，「熱帶性低氣壓」今將發展為輕颱「桑達」，未來順著「季風環流」與「太平洋高壓」邊緣形成的「導引氣流」前進，經琉球北方至東海後有減速轉向的趨勢，無侵台的機率。（編輯：林莞茜）