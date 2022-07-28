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NBA／勇士不急著續約Poole　可能參考Ayton模式拖到明年

▲勇士新秀Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新秀Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-28 08:00:012022-07-28 08:03:40

根據《The Athletic》金州勇士隨隊記者Anthony Slater和Marcus Thompson聯合報導，金州勇士可能會在明年才和新星Jordan Poole進行續約，或許會參考鳳凰城太陽處理Deandre Ayton合約時採用的緩兵之計。

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Poole和勇士的新秀合約已經執行三年，雙方可以在今年進行提前進行換約，10月19日是這位小將的大日子，因為那是延長新秀合約的最後期限，勇士應該會在此前與Poole經紀人進行接觸，但目前8月即將到來，球團方面似乎沒有什麼緊迫性。

Anfernee Simons剛剛和拓荒者以4年1億美元的身價續約，Jalen Brunson則被尼克以一份4年總價1.04億美元的合約挖角，被認為和前兩人同等級的Poole，應該會得到一份和這個金額相去不遠的報價。

在生涯首次季後賽，Poole在22場比賽中，繳出51/39/92%的投籃命中率，場均能得到17分，雖然防守端出現了一些問題，但瑕不掩瑜，這位23歲後衛的未來發展性仍被看好。

不過儘管如此，勇士可能不會急著在今夏就和Poole完成續約，太陽早先處理受限制自由球員中鋒Ayton的方式，給了他們一個參考的方向——或許多等一年來思考球隊下一步要怎麼走，也是個不錯的方式。

勇士掌握著續約的主動權，這讓他們有恃無恐，他們可以先開出資質報價讓Poole成為受限自由球員，隨後讓其去市場上試水溫，如果有球隊報價那球團這邊只要再匹配即可；如果他沒有得到滿意的報價，那勇士就可以開出自己預想的合約年限和金額。

勇士目前承受龐大的薪資壓力，經營團隊也希望能夠減輕負擔，身為衛冕軍，留下現有陣容似乎是必要的。但是若要續約全數主力，他們恐怕將難以承受巨大的豪華稅罰單。

因此在找到處理稅單的方法前，勇士似乎有意讓Poole再等一個夏天，重新評估他們的球員名單和優先續約對象，思索未來該怎麼走。

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