NBA／勇士不急著續約Poole　可能參考Ayton模式拖到明年

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Anfernee Simons剛剛和拓荒者以4年1億美元的身價續約，Jalen Brunson則被尼克以一份4年總價1.04億美元的合約挖角，被認為和前兩人同等級的Poole，應該會得到一份和這個金額相去不遠的報價。
在生涯首次季後賽，Poole在22場比賽中，繳出51/39/92%的投籃命中率，場均能得到17分，雖然防守端出現了一些問題，但瑕不掩瑜，這位23歲後衛的未來發展性仍被看好。
不過儘管如此，勇士可能不會急著在今夏就和Poole完成續約，太陽早先處理受限制自由球員中鋒Ayton的方式，給了他們一個參考的方向——或許多等一年來思考球隊下一步要怎麼走，也是個不錯的方式。
勇士掌握著續約的主動權，這讓他們有恃無恐，他們可以先開出資質報價讓Poole成為受限自由球員，隨後讓其去市場上試水溫，如果有球隊報價那球團這邊只要再匹配即可；如果他沒有得到滿意的報價，那勇士就可以開出自己預想的合約年限和金額。
勇士目前承受龐大的薪資壓力，經營團隊也希望能夠減輕負擔，身為衛冕軍，留下現有陣容似乎是必要的。但是若要續約全數主力，他們恐怕將難以承受巨大的豪華稅罰單。
因此在找到處理稅單的方法前，勇士似乎有意讓Poole再等一個夏天，重新評估他們的球員名單和優先續約對象，思索未來該怎麼走。