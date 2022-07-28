「桑達」颱風今晚生成了！明起變天下週低壓帶挾雨彈來襲
原本位於硫磺島附近海面上的熱帶性低氣壓，已在今（28）日晚間8時發展成為今年第5號颱風，中文譯名為「桑達」（Songda，越南命名，原意為「紅河支流」），中央氣象局指出，未來桑達颱風持續沿著大低壓帶邊緣往西北方移動，進入東海後逐漸北轉遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，但要特別注意的是，隨著桑達颱風往北移動，會將在台灣東部外海的低壓帶牽引往西移動，從週五起到下週日（7/29~7/31）全台水氣增多，北部、東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，提醒民眾週末安排活動留意天氣變化。
目前在大低壓帶東側，還有不少擾動醞釀發展中，要特別注意的是，後續大低壓帶內會不會還有熱帶擾動發展，值得密切留意。氣象局表示，一旦有熱低壓或颱風生成，相對距離台灣很接近，隨著低壓帶移動靠近台灣機率很大，從下週一（8/1）起恐影響台灣陸地天氣，全台各地都將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有較大雨勢發生。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，台灣東方海面上的低壓帶是一個大範圍的「季風環流」，不只週末水氣增多天氣不穩定，下週一、週二（8/1~8/2）季風環流逐漸向西北通過台灣，各地都可能轉為有陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢，尤其下週三、週四（8/3~8/4）隨著季風環流通過台灣後引進西南季風，各地天氣持續不穩定，尤其迎風面的中南部地區容易有雨，午後對流發展也會較為旺盛，提醒民眾留意。