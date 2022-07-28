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NBA／勇士不打算開最大約續簽Green　並願承擔其離隊風險

▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-28 08:32:04

金州勇士在奪冠後，面臨的考驗只增不減，《The Athletic》記者Anthony Slater和Marcus Thompson發表聯合報導，指出球隊目前並不想開出所能給出的最大年限和價碼來續簽Draymond Green，也願意承擔後者可能進入市場後離隊的風險。

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在幫助勇士隊於近8季第4次奪冠的過程中，Green雖然在季後賽進攻端有些掙扎，但大部分時間都展現最佳防守球員等級的防守水準，依舊是勇士場上的領導者之一以及防守核心。

根據消息人士透露，Green希望、也相信自己應該得到勇士球團開出最大續約合約的禮遇。今年8月4日他有資格簽下一份為期4年的合約，那也是他和自家經紀團隊想要的合約長度。

Green將在下個賽季賺進2580萬美元，他在2023-24賽季有一個2750萬美元的球員選項，他可以選擇拒絕，並成為自由球員，因為下一份合約很可能就是他生涯最後一份大合約。

Green下周將獲得簽下一份4年1.384億美元的最大續約合約的資格，若最終達成，那包括下個賽季，在接下來的5季中，他和勇士的合約總價將達到1.642億美元。在最後一個賽季時，他將年滿37歲。

不過，所有跡象表明，勇士隊沒有計劃為Green提供最大續約合約的意願，而且目前看起來甚至對任何續約方案都興致缺缺，管理層很可能更想和他達成延長合約一年的協議，目前球隊更偏向明年夏天再和Green談續約。

現在問題在於Green會如何回應，他是更衣室中重要的領袖、球隊最大聲音，在勇士體系中作用巨大。他是否會願意再次拿更少的錢，或是退出談判成為自由球員，都有待觀察。

在《The Athletic》的報導中指出，Green的願望是留在勇士隊，但他也可能探索其他外部選擇以獲得他想要的那種合約，勇士管理層似乎願意承擔這些風險。若真如此，Green本賽季會更有壓力和動力，以向聯盟其他球隊證明他能在場上能產生的積極影響。

勇士制服組在這次續約中面臨的更大挑戰是，若Green最後沒能留下，Stephen Curry會感到不悅，這位新科總冠軍賽MVP和勇士的合約還有4年，他希望能和Green及Klay Thompson一起打完。

然而，將三核心全數留下，可能意味著勇士要失去一些其他的年輕球員，勇士現在已被聯盟對於球隊的財務限制所束縛，考慮到職業球團的商業運作，他們也得思考王朝之後的計畫。

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