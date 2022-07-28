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NBA／勇士想要續簽Wiggins　但雙方談判目前無所進展

▲金州勇士狀元前鋒Andrew Wiggins。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士狀元前鋒Andrew Wiggins。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-28 08:54:48

根據《The Athletic》記者Anthony Salater和Marcus Thompson報導，消息人士透露，上賽季首次入選明星賽的Andrew Wiggins和金州勇士針對提前續約問題進行了初步討論，但目前沒有任何進展。

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報導中指出，在目前在需要談續約的幾名主力中，勇士最積極想要續約的就是Wiggins，這是因為他在總冠軍賽中展現出來的打法，符合球隊理想中的期待，但目前雙方的談判還沒有任何進展。

Wiggins將迎來自己目前合約的最後一個賽季，然後就將成為不受限自由球員，他下一季將賺進3360萬美元，若獲得加薪20%的標準，將使他最大延長合約的起薪高達4030萬美元。

在剛剛結束的季後賽征程中，Wiggins幫助勇士奪得總冠軍，同時以穩定性來說，他是這支球隊裡第二好的球員，場均可攻下16.5分，並且在主防Luka Doncic及Jayson Tatum等明星得分手的同時，還繳出職業生涯最高的籃板率。

為了讓雙方繼續合作，所有跡像都表明，談判會從一個低於頂薪的起價開始討論，但具體會低多少暫時不得而知。Wiggins要到明年2月才滿28歲，攻防兩端都有能力做出貢獻，並已證明自己可以在一支成功的球隊中打球，這都讓勇士想要壓價變得困難。

不過Wiggins展現出想留在勇士的意願，在經歷過灰狼失敗環境的經驗後，他欣賞灣區的贏球氛圍和出色的體系，讓自己能從中發揮，這對於球團來說是個利多。

《The Athletic》評估從2700萬美元開始的報價討論，對勇士來說可能是可行的，但隨著未來薪資上限的變動，2025年的新電視轉播合約協議，可能會使球員年薪又往上增加幾個檔次。

如果Wiggins能保持今年季後賽的水準，而他被鎖定在一紙4年1.21 億美元的合約中，未來他可能會突然看起來很便宜。他和他的經紀團隊是否會接受這點，要打上一個問號。而對勇士來說，Wiggins和Poole及Green的情況很不一樣，若無法迅速續約，他未來的不確定性將會增加。

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