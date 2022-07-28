VoLTE是什麼？電信三雄全免費1秒接通　申辦設定QA懶人包

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VoLTE（Voice Over LTE）是透過4G網路提供語音通話，不像以往還要切到3G網路。當語音通話改在4G網路上進行，不只能快速接通，也不會因為語音通話而降低上網速度。若申辦VoLTE服務也會一併開通「Wi-Fi通話」服務，就算在4G收訊不佳的地方，只要附近有Wi-Fi依舊可以撥打電話。
🟡Q2：使用VoLTE有什麼好處？
改為透過4G網路撥打電話後，不像以前會延遲、等3到5秒才撥出，VoLTE最快可一秒撥通，大幅縮短電話接通時間，且通話聲音更立體、話質更清晰，重點是通話同時可高速上網，不會因為語音通話而降低上網速度。
🟡Q3：原先VoLTE服務要多少錢？
中華電信、遠傳電信、台灣大哥大原先都是月租費30元，過去只提供5G或月租費千元以上用戶免費使用，遠傳電信自7月19日起全面開放4G與5G月租型用戶免費使用，中華電信及台灣大哥大也將自8月1日起免收月租費。
🟡Q4：怎麼申辦VoLTE服務？
雖然電信三雄全面開放VoLTE服務免費使用（3G用戶、預付卡除外），但不會自動開通，需親自向電信業者申辦。
📍中華電信：至各地服務中心辦理，或手機直撥800、巿話撥0800-080-090客服專線辦理。
📍遠傳電信：手機直撥888客服專線，或至遠傳門市即可申辦。
📍台灣大哥大：向Myfone門市或撥打188客服專線申請。
🟡Q5：成功申辦後，手機怎麼開啟VoLTE？
📍iPhone：前往「設定」→「行動服務」→「行動數據選項」→「語音與數據」，打開VoLTE。同時到「設定」→「行動服務」→「Wi-Fi通話」，開啟「在iPhone上進行Wi-Fi通話」。
📍Android：「設定」→「更多」→「行動網路」→打開「啟用VoLTE」，下滑找到「Wi-Fi通話」一併開啟。各家機種設定可能略有不同，可參考型號說明。
🟡Q6：使用VoLTE服務有什麼限制嗎？
確認手機支援VoLTE服務且已更新至最新版本，向電信業者開通服務後，接著開啟手機VoLTE設定，最後還要符合以下條件才能使用VoLTE服務通話。打電話、接電話雙方都必須使用支援VoLTE的手機，且雙方都已成功啟用VoLTE服務，此外，雙方必須是網內互打、並處於該電信業者訊號涵蓋範圍。
🟡Q7：該怎麼判斷已用VoLTE發話？
手機通話中時，如果網路訊號仍顯示4G／VoLTE，就代表已使用VoLTE服務。若未啟用，撥電話時訊號會轉為顯示3G。