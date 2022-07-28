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NBA／K湯降薪讓勇士解套？美媒：他最有可能做出犧牲

▲Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-28 09:27:40

《The Athletic》記者Anthony Salater和Marcus Thompson發表文章針對金州勇士內部續約情況做出分析，其中在明星射手Klay Thompson的部分，被認為是最有可能為了保持球隊完整陣容，而做出降薪犧牲的那個人。

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Thompson剛剛從2019年後的兩次大傷中回歸，並且幫助勇士拿下2022年的總冠軍。目前他的合約還有兩年，薪資合計約8380萬美元，暫時沒有續約的緊迫性。

在過去三個例行賽中，Thompson總共打了32場比賽，就賺了1.061億美元的薪水，這來自於他在2019年總冠軍賽傷後和勇士簽下的最大續約合約，在這之中球團和球員雙方展現了對彼此的信任和尊重。

不過雖然Thompson本季在季後賽偶有佳作，也是球隊重要的主力輪換，他的威名讓對手不敢隨意包夾Stephen Curry，但他是否在上一季有打出符合自己合約的身價，外界還是有不少的質疑。

新賽季他的薪資將達到4320萬美元，作為球隊收入第二高的球員，他的巨額合約佔據了球隊薪資空間很大的一部分，同時在他缺席期間，Jordan Poole證明自己能頂上先發位置，Andrew Wiggins則承接了球隊外線最佳防守球員的角色。

因此《The Athletic》評估，Thompson可能是勇士努力想保留冠軍核心的最終解答。以灣區目前的薪資單來看，球隊迫切需要有人在續約上「打折」，而Thompson這幾季的貢獻和他留隊的意願，都讓他看起來是最有可能的那個人。

雖然由於當今聯盟對射手的需求，他過往的履歷讓其在市場上應該不乏買主，但他的年齡和最近幾季的傷病史，限制了他的喊價能力。需要在即將到來的這個賽季，重新證明自己可以像從前一樣移動、一樣防守、一樣高效的投籃，從而爭取下一份合約。

勇士曾經禮遇過Thompson，他和這座城市也有著很深的連結，同時出於對Curry的欽佩以及曾說過「只為Steve Kerr教練效力」的話，都讓這位明星射手看起來是最有可能接受犧牲，來讓球隊減輕財務壓力的人。

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