NBA／K湯降薪讓勇士解套？美媒：他最有可能做出犧牲

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在過去三個例行賽中，Thompson總共打了32場比賽，就賺了1.061億美元的薪水，這來自於他在2019年總冠軍賽傷後和勇士簽下的最大續約合約，在這之中球團和球員雙方展現了對彼此的信任和尊重。
不過雖然Thompson本季在季後賽偶有佳作，也是球隊重要的主力輪換，他的威名讓對手不敢隨意包夾Stephen Curry，但他是否在上一季有打出符合自己合約的身價，外界還是有不少的質疑。
新賽季他的薪資將達到4320萬美元，作為球隊收入第二高的球員，他的巨額合約佔據了球隊薪資空間很大的一部分，同時在他缺席期間，Jordan Poole證明自己能頂上先發位置，Andrew Wiggins則承接了球隊外線最佳防守球員的角色。
因此《The Athletic》評估，Thompson可能是勇士努力想保留冠軍核心的最終解答。以灣區目前的薪資單來看，球隊迫切需要有人在續約上「打折」，而Thompson這幾季的貢獻和他留隊的意願，都讓他看起來是最有可能的那個人。
雖然由於當今聯盟對射手的需求，他過往的履歷讓其在市場上應該不乏買主，但他的年齡和最近幾季的傷病史，限制了他的喊價能力。需要在即將到來的這個賽季，重新證明自己可以像從前一樣移動、一樣防守、一樣高效的投籃，從而爭取下一份合約。
勇士曾經禮遇過Thompson，他和這座城市也有著很深的連結，同時出於對Curry的欽佩以及曾說過「只為Steve Kerr教練效力」的話，都讓這位明星射手看起來是最有可能接受犧牲，來讓球隊減輕財務壓力的人。