別抵抗快投降！心戰大隊無人機勸降敵軍 漢光演習首曝光
國軍漢光38號實兵演習今 （28）日進入第4天，國防部心理作戰大隊結合漢光演習，首度實施「心戰特遣隊配屬反擊部隊協力作戰任務」演練，國軍第二代心戰作業車配備的搖控無人機首度曝光，展現政戰專業部隊有效支援軍事作戰任務能量。
漢光38號演習採實兵、部分實彈演習25日起至29日進行。漢光38號演習第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。
第三作戰區今日於桃園護國宮實施「心戰特遣隊配屬反擊部隊協力作戰任務」演練，科目包括反擊部隊長錄製激勵士氣影片、心戰喊話車執行偽冒（混淆）音訊、機動廣播車，錄製心戰廣播稿、無人機執行心戰傳單傳散、反擊部隊長錄製影片、繪製戰場快報成果展示等。其中這也是國軍心戰部隊配屬的無人機首度亮相。
國防部2020年編列3990萬餘元預算，採購3輛由民用15噸卡車改裝的二代心戰作業車。每輛二代心戰作業車都配置一架15公斤以上的大型遙控飛行機，可執行戰場偵察及投散傳單。無人機操作手同時依據《民航法》規定考取無人機操作證照。
心戰無人機為陸軍向民間採購之旋翼機，空機重量7公斤、最大起飛重量24公斤、續航力40分鐘、最大飛行速度達時速100公里，最大飛行高度可達1000公尺、最大飛行距離3000公尺，一次飛行可帶500張傳單傳散。