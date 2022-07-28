柯文哲被小S摸胸直喊胃痛！親揭缺席林志玲墜馬手術原因
台北市長柯文哲近日錄製綜藝節目《小姐不熙娣》，接受小S拷問，又上手撫摸胸肌，直呼「比議員質詢還可怕」，非常緊張，很怕自己失言說錯話。小S也在節目裡提到宿敵兼好友林志玲，柯文哲也解密當年林志玲墜馬意外返台治療時，為何醫療團隊名單中沒有他的原因。
林志玲在新書《剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道》，提及2005年拍廣告墜馬的重大難關，摔斷6根肋骨，卻因為當時只算是小模，連基本保險都沒有，讓家人很心急，是否事後求償引發熱議，結果她力排眾議，表示「都不需要，請大家放手，我會自己好起來。」最後花了4個月不斷復健休養才重新復工，堅強意志力令人敬佩。
柯文哲透露，當時他在台大醫院擔任醫師，有朋友問「為什麼（林志玲）醫療名單沒有你？」他直白表示：「因為她傷得不夠嚴重」，因為自己處理的都是比較危急的病例，死亡率30％以上才會找上他。他也幽默說，當時有主治醫師搶做實習醫師的工作，想幫林志玲看診，「大家都搶著幫她打針，我說你們這些人太丟臉了吧。」
小S又追問可以摸他胸膛嗎，會不會敗壞風俗？柯文哲立刻嚇壞，直說不希望，還自爆老婆很少「觸碰」他，讓小S立刻撿到槍，「你老婆最近都不碰你喔！」讓市長聽到滿頭大汗，直說節目太可怕，每個問題都讓他緊張胃痛、招架不住，感覺快半條命休掉，下次受邀要慎重考慮！笑翻旁人。