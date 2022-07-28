鬼月看屋可約晚上？專家教「4大禁忌」　趁淡季搶到好房

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-盡量在太陽下山前賞屋，晚上通常不帶看。
-看屋會先敲門或按電鈴，就像入住飯店時，會先敲門表示對無形力量的尊重。
-如果宗教信仰，依照自身信仰祈求平安符或者是攜帶十字架等帶在身上。
-進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調，維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息。
-鹽有避邪作用，建議民眾鬼月看房，可以隨身攜帶一包粗鹽，就可以達消災解厄之效。
2.簽約禁忌
-通常一般人會避開農曆七月簽約，但非不得已，最好選在白天進行簽約。
-從農民曆上找適合「訂盟」的日期時間。
3.交屋禁忌
-如同簽約一樣，最好選在選在白天交屋。
-可先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑淨家中每個空間。
4.搬家遷居禁忌
-盡量等到農曆七月之後再遷居。
-如需遷居日子要擇日，慎選不衝、不剋、吉祥的時辰。如果真的不懂，可以找擇日命理師幫忙。
-搬家一定要選在白天進行。
-入厝第一步，最好先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿。
-入厝當天在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」。
-入厝當天可以多邀請朋友來家中參觀，特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，過去老一輩的民眾常會選擇避開在這段時間簽約、交屋，甚至是賞屋都避免，不過現在年輕一代的購屋族群較不似以往忌諱。不介意的民眾選在此時賞屋，剛好趁淡季時可以跟其他賞屋者錯開。農曆7月幾乎都正逢颱風和炎夏，此時看屋，剛好可檢視房屋是否出現滲、漏水、積水或是日照西曬問題。最後，鬼月買氣通常較低迷，選在此時買房其實較有議價的機會，不介意的民眾不妨趁此時積極看屋，也許有機會撿到便宜。