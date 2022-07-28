導護師加保傷害險再研議？全教產批教育部體制僵化

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教育部解釋，曾跟行政院人事總處爭取，卻受限於「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，公務人員值勤受傷是發給慰問金，基於不重複給予原則，不能再投保額外保險。
全教產理事長林碩杰今天表示，梁老師遭撞重傷至今未甦醒、沒理賠、沒保障，政府沒擔當、沒補償，潘文忠對於導護老師的保障，僅回應會邀集相關單位「再研議」。
林碩杰提到，去年悲劇發生後，全教產及高教產立即用行動給受害者家屬溫暖及關注並提供協助，包括理賠及協助募款等，最後設於高雄銀行之「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」共收到1400萬「協助梁師事故案」捐款，協助受害人後續醫療費用及未成年子女教育及照顧費，其中全教產捐助3萬元，理事長、副理事長、秘書長等個人也都各再捐1萬元，請問潘部長「您做了什麼嗎？」
林碩杰指出，最近各縣市的交通安全教育訪視、輔導、評鑑、研習又開始進行了，且強迫各校均須派員參加，請問潘部長，這些訪視、輔導、評鑑、研習有把教師執勤時的保障計畫納入嗎？
林碩杰說，據聞各縣市的「護童專案」啟動後均已收到很好成效時，導護老師工作竟未被納為執行特殊職務、且禁止再額外投保保險，全教產建議教育部大量培訓義交，並協調其他部會透過科技執法、及加重罰則，讓老師回歸教室，把老師還給學生。