台新銀行實踐認真永續　「愛的力量」活動開跑

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王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，互助精神凸顯台灣人重視社會關懷，而台新凝聚各界一致的公益目標，以最好的愛作為承先啟後的契機。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋表示，藉由愛的力量平台，看見許多中小社福的需求，亦讓善款有效回饋社會，普利群生。众社會企業創辦人林崇偉教授提倡，面對後疫情時代，團體可運用新的科技服務，協助弱勢積極參與社會，享受不同的生命體驗。研華文教基金會總監米君儒則指出，文化教育需要長遠的累積，更是促使社會進步「永遠的過程」，欽佩為信念辛苦奮鬥的公益團隊。
台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲鼓勵年輕社企參賽投件，為社會弱勢及環境保護做出貢獻，創造更多善循環。老人福祉協會理事長韓春菊提倡高齡長者應藉生活功能的訓練及輔具協助，打造理想的自立生活，避免過度照顧導致「廢用性失能」。國立中央大學公益傳播中心主任沈建文期待青年善用影片媒體創作，紀錄公益團體的社會影響力，獲獎作品將收錄於年度出版書籍及台灣影響力資料庫。中華電信基金會則主張，協助偏鄉建置數位學習環境外，亦支持地方創生及關注環境永續，將致力開創運用數位科技的更多可能。
台新銀行公益慈善基金會與青年創意奧斯卡獎─「時報金犢獎」合作，全球徵選計756件作品，入圍190件，最終評選出金、銀、銅犢獎等大獎，銅犢獎文化大學黃芯芫認為獲獎即肯定，對於未來設計作品會更有信心，銀犢獎玄奘大學范瑜庭提及在學習設計的過程中，有老師及父母支持就是最好的動力，金犢獎嶺東科技大學林昊萱則表示透過老師專業指導以不斷調整設計，最終獲得佳績，得獎作品由邁肯行銷傳播集團團隊潤飾，現場由邁肯董事長張志浩，同時也是本屆金犢獎評審，於會場上與同學分享設計修調的過程，未來將運用至各式宣傳管道，獲選作品同步於台新金控大樓外牆展示。第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動，8/15~31開放網路提案、11月進行網路投票。本屆提案分六大領域，詳情：https://www.taishincharity.org.tw/lovepower/index.html