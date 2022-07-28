向佐已婚還偷吃？網曝腎臟功能退化到70歲 向太回應了
香港娛樂大亨向華強之子向佐，和台灣女星郭碧婷結婚3年，一直都以恩愛形象示人，近期卻被偷拍到帶一名女子返家，還跟半裸女網紅視訊聊天，疑似婚內出軌！網友則翻出向佐、郭碧婷婚前上節目的片段，兩人當時一起做健康檢查，意外的是男方腎臟功能退化到70歲左右，擔憂生育會有問題，讓媽媽向太（陳嵐）非常心疼。
向佐夫婦因戀愛實境節目結緣，熱戀過程毫無保留曝光在螢光幕，包括一起健康檢查，他曾說1年做3次健檢，每一次都是「紅的比黑的字要多」，數值都不在正常範圍，甚至腎臟功能退化到70歲，擔心恐影響到生育，郭碧婷也一臉憂心，「他才30幾歲，怎麼腎就70歲了？」
向太則解釋，向佐因從小習武，個性要求完美，受了很多傷，常吃止痛藥才讓腎功能退化。不過向佐婚後，郭碧婷3年連生兩胎，顯然生育功能沒有問題，這次被爆帶「大姐姐」回北京愛巢，為女方披衣服、呵護至微、還跟美女視訊聊天，昔日好老公形象蕩然無存。
而事發至今，向佐被罵翻仍沒有回應，婚後低調的郭碧婷早已清空微博，郭爸爸則告知網友「我只支持我女兒」、「親家對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」、「我不是你們想的那種人，有做父親會不護女兒的嗎？」在女方家長出面說話、輿論又不斷撻伐下，向來是發言代表的向太處境困難，外界都關切她下一步回應。