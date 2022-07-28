買豪宅像買菜！富豪愛「打包式購屋」 砸5億現金不手軟
買房對一般人來說是件人生大事，總是看了又看、到處詢問，連貸款都要比較多家銀行看哪間利率比較低，好不容易選定了搞不好價錢又飆漲，只能繼續「望屋興嘆」。但上述這些狀況，對高端豪宅客來說「根本不是個事兒」，富人買豪宅甚至都採「一次打包式」處理，動輒買下2戶以上的情況越來越多，而且根本不用貸款直接現金入手！最新實價揭露，今年6月，台北市松山區「潤泰敦峰」16樓成交2戶，買家為家族相關企業公司「沛謙」、「伍佳投資」，兩戶都以無貸款同日購入，一出手就是4.4億元、單價分別為224、227萬元；另外台北市北投區「全陽柏悅」21樓2戶，日前也被「英屬維京群島商燦峰」法人買下，總價共約2.16億元、單價約119.6萬元，創下社區新高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，富豪一口氣買下多戶豪宅，其中過半還採用現金置產，主要因為資金豐沛，且無貸款可保持金流低調，加速過戶交易流程，也不需要再擔負升息壓力。而選擇一次買下同層2戶，除了可以打通，彈性擴大室內使用空間之外，多半也是為子女家人置產，而同層不同戶，或住在同社區，不僅能彼此照應，還能保有各自獨立的生活空間，「包層」還能減少同層鄰居出入，兼顧居住隱私性。
台灣房屋集團趨勢中心觀察2022年上半年實價登錄，今年上半年最賣的豪宅「潤泰敦峰」，就頗吸引「打包式」富豪，包括22樓2戶由「英屬維京群島商晶安投資」在1個月內分批購入；19樓2戶由周姓自然人在1月買下。「潤泰敦峰」今年截至目前為止已經交易16筆，總銷近31億，甚至出現社區歷史新高單價239.9萬元，創下松山區最高單價紀錄。
此外，位在忠孝東路上的「聯合大哲」5、15樓則分別由沛華實業、沛榮國際相關企業公司購入；蔡姓自然人今年4月也買下「西華富邦」38樓2戶，顯見真的「只有小孩才做選擇」，富豪一擲千金買房根本不眨眼。
第一建經研究中心副理張菱育表示，今年7月起，全台有6個縣市正式實施囤房稅，不過台北市早在2014年起就開始實施囤房稅，針對持有非自住用房屋3戶以上，每戶按3.6％課徵房屋稅，提高多屋族持有的成本，對於台北的高端族來說，持有多戶非自用房屋，需課徵較高的稅率已行之有年，囤房稅對於有置產需求及手中資金豐沛的高端客影響有限，且以法人名義購置，相關持有稅還可列入公司營運成本，因此遇到條件不錯的標的物仍會擇優進場。