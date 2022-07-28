高雄BA.5群聚船廠員工定序出爐 已完成7案無BA.5檢出
高雄某船廠50多歲男性員工感染BA.5，指標個案兩名兒子確認感染BA.5，經衛生局主動採檢送中央定序研判為本土BA.5確診案，為我國首起BA.5家庭群聚。其他船廠員工定序結果今(25)日出爐，高市衛生局表示，已完成7案基因定序無BA.5檢出目前該職場尚待基因定序PCR陽性檢體尚有2件，依據目前實證評估該職場(造船廠)疫情風險不高且收斂中，請市民朋友放心。
針對中央行疫情指揮中心7/25日公布高雄市重複感染個案，經衛生局主動採檢送中央定序研判為本土BA.5確診案，經疫調匡列其職場(造船廠)接觸者117人進行PCR採檢，檢出 10人陽性(其中 8人為新確診個案，Ct介於23-36，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案，Ct介於30-37)，相關檢體有部分業經基因定序因病毒量不足(Ct值偏高)而失敗外，共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。
衛生局表示，上述基因定序失敗檢體，其中1案為指標個案同船密切接觸者，於7/13快篩陽確診，7/23PCR採檢陽性。目前該職場尚待基因定序PCR陽性檢體尚有2件，依據目前實證評估該職場(造船廠)疫情風險不高且收斂中，請市民朋友放心。
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