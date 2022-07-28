台鐵便當「嘉」鄉味！幸福蒲燒鯛魚將開賣

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台鐵表示，主菜臺灣鯛是臺灣養殖漁產品的優良代表，尤其以雲嘉南地區為主要產區；臺灣鯛脂肪含量低，是優質的蛋白質來源，營養價值高且無細刺，適合全家大小食用，希望藉由在地食材的融入，增添南北往來的旅客旅遊的味蕾記憶。配菜特選嘉義盛產之當地特色食材，包含盛夏必吃的爽口糖漬蓮藕、阿里山特色的筍片、龍鬚菜，以及色彩繽紛的甜椒、最後再搭配酸酸甜甜紫蘇梅，獨特的紫蘇清香味，散發著山林的醉人熟韻，為此款便當的美味體驗畫下完美的句點。歡迎大家搭火車遊嘉義，感受嘉義車站微改造帶來的全新美感體驗，同時品嚐「幸福蒲燒鯛魚」便當滿載的嘉義在地風土食材好滋味。
「幸福蒲燒鯛魚」特色便當販售通路為嘉義車站台鐵便當店，販售期間自7月29日起至8月14日，每日中午自11時40分及傍晚自16點整開賣，數量有限，售完為止。另外，高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」，販售期間自8月5日起至8月14日，「2022臺灣文博會在高雄」展覽期間，每日11至18時限量販售。
另外，只要於7月29日至8月14日期間，與「幸福蒲燒鯛魚便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」粉絲團並標註「幸福蒲燒鯛魚便當」的語句，就有機會抽獎得到由行政院農業委員會漁業署提供的限量「環保大保冷袋」。