公教調薪幅度如何評價？全教總創設評價指標

我是廣告 請繼續往下閱讀
全教總副秘書長張旭政指出，民間薪資水準是各國調整公教薪資的重要參照指標，鄰近的日、韓、新加坡等國皆是如此，我國自民國100年至110年，民間薪資成長了21.39%，公教薪資僅於107年調整過一次3%，難怪報考公務員考試的人數下降，且離職率不斷攀升。
張旭政表示，政府是否重視公教對國家的貢獻，民間薪資水準是最主要的指標，倘若公教調薪幅度比不上民間薪資的成長，就代表政府認為公教的貢獻比不上民間企業，這是對公教的否定與羞辱，故以此做為「羞辱指標」，並以幅度計算「羞辱指數」，若以公教111年調薪4%為例，上一次公教調薪是在民國107年，到民國111年已過了4年，而這4年參照的應該是106年至109年的數據。
依據主計總處的資料，民間企業106年每月薪資是50480，109年薪資為54160元，成長幅度為7.29%，因此110年決定次年111年調薪的幅度應該不小於7.29%，但僅調漲了4%，代表行政院認為公教的貢獻不如民間企業，對公教來說是一種羞辱。
若將7.29%分成10等分，調整不到0.729%為10分，調整幅度每滿0.729%則減一分，用4%去計算，得出扣減5分、「羞辱指數」為5，等同中度羞辱公教人員。
張旭政表示，再以物價指數來看，物價指數是反映薪資購買力的指標，薪資調整低於物價指數則是「實質減薪」，因此薪資調整跟不上物價指數，則可認定為懲罰，以此做為「懲罰指標」。
以上一次公教106年7月宣布調薪後的8月來做基準，到110年7月，共4年的時間，物價指數從100.85成長到104.29，成長幅度為3.56%，同樣的將3.56%分成10等分，從調整幅度0開始起算分成10等分，而懲罰指數則從最高的10開始往下降，每滿0.356%，指數下降1分，而調薪4%的幅度大於3.56%，因此未達到「懲罰」之認定。
張旭政說，評估今年公教是否應該調薪？調薪幅度為何？就應該以民間薪資水準、物價指數2數據做為評估指標，若低於民間薪資水準就構成「羞辱指標」；若低於物價指數就構成「懲罰指標」。
以民間薪資水準來看，109年每月薪資為54160元，110年為55792元，成長幅度為3.01%，亦即112年公教薪資調整若低於3.01%即構成「羞辱」；若不調整則是「羞辱指數10」。以物價指數來看，110年6月為104.08，111年6月為107.82，成長幅度為3.59%，亦即112年公教薪資調整若低於3.59%即構成「懲罰」，若不調整則「懲罰指數10」，是最重的懲罰手段。
侯俊良說，公教112年是否會調薪、調薪幅度為何，答案即將揭曉，全教總將以「羞辱指標」、「懲罰指標」來評斷行政院的調薪政策，並告知全國公教人員，同時也要讓政府知道，公教的調薪幅度長期大幅落後民間企業平均薪資，也跟不上物價指數的漲幅，等於是長期被羞辱、被懲罰！