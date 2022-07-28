獎落泰國觀光局　2022亞洲公益發展類負責任企業獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
社會公益發展類別是亞洲負責任企業獎計劃中授予的七個類別之一，該獎項旨在表揚和表彰亞洲企業倡導可持續性和負責任的商業實踐。其他是綠色領導力、健康促進、人力投資、公司治理、循環經濟領導力和企業可持續發展報告，還有一個類別是負責任的商業領導力。該獎項建立在六個關鍵目標之上；即環境、公平做法、健康、領導力、社區及其人民。
普吉島沙盒項目有助於泰國觀光領導泰國旅遊業的復甦，安全地向外國遊客重新開放泰國，並開始重建泰國至關重要的旅遊業。在這次任務中，泰國觀光局與航空公司、機場、酒店、旅行社、景點和行業各部門以及衛生部、外交部和旅遊和體育部共同合作。據悉，普吉沙盒計劃於 2021 年 7 月 1 日啟動，作為向外國遊客重新開放泰國的試點項目，隨後開放其他目的地，如蘇叻他尼（蘇梅島、帕安島和龜島）、攀牙3彎（拷叻和媱島）、喀比（披披島、奈島和萊雷海灘）以及全國其他主要城市。
普吉島沙盒計劃導入了針對 COVID-19 的必要健康和安全預防措施，最初可供完整接種疫苗的外國遊客使用。他們被要求住宿在獲得驚艷泰國安全與健康管理局 (SHA) 認證的飯店中，並接受 COVID-19 檢測。SHA 認證於 2020 年 5 月推出，並獲得了世界旅遊理事會 (WTTC) 的認證，符合 WTTC 安全旅行協議。
而對台部份，泰國觀光局駐台北辦事處也積極推廣泰國觀光，在7月初才辦理「驚艷泰國新篇章推廣研討會」，由台北辦事處長丁蓉采(Mrs. Duangjai Kanteeranon)主持，並邀請10家航空業者和20家旅行社共襄盛舉，討論面對台灣國門即將開放的旅遊建議措施。由於泰國7月1日起放寬入境規定，成為暑期大熱門。