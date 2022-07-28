黃曉明新戀情露餡？網紅辦盛大生日趴 署名曝男友身分
黃曉明年初與Angelababy離婚，結束7年婚姻，隨即和擁有百萬粉絲的網紅葉珂爆發緋聞，女方不明確否認緋聞，卻總在微博透露雙方熱戀訊息，7月25日舉辦生日派對，她開心秀出現場佈置得華麗浪漫，還有蛋糕和卡片，上面寫著「M loves KeKe」，這個署名為M的男士，立刻被聯想到是黃曉明，曖昧舉動衝上微博熱搜第一！
其實，自黃曉明離婚後，葉珂就逐步釋出兩人熱戀訊息，包括2月一起做過冰墩墩圖案的湯圓，3月待在男方在福建拍戲下榻的飯店，葉珂的名牌包出現在黃曉明的房車上，甚至玩電玩遊戲用情侶頭像，這些證據在5月上過一次熱搜，兩人都未表態。
葉柯25日發文曝光生日派對美照，笑稱「有點小預感但還是被驚喜到了，一直是個眼淺的人，看到VCR的時候直接忍不住了，謝謝最好的愛，也祝自己生日快樂吧！」熱戀的幸福氛圍溢於言表，生日賀卡上面出現的「M」字母，代表送驚喜的神祕人物，網友猜測，兩人這是正式確定關係了吧！
針對網友瘋狂留言，誇讚黃曉明浪漫，葉珂不否認也不承認，任由緋聞蔓延，還有網友曝光黃曉明7月初在夜店和一群網紅廝混，甚至貼臉道別的照片，他尚未出面說明，反倒是好友尹正突然發文：「別用耳朵認識一個人，您看見的也許就是別人想讓您看見的」，被揣測是發聲力挺黃曉明。