7-11開賣七夕隨取卡！入手現賺50元 霞海城隍廟加持脫單
不管七夕有沒有情人，買到現賺50元的隨取卡都必須入手。迎接即將到來的七夕，7-11和台北霞海城隍廟聯手，8月4日起獨家開賣七夕隨取卡、愛情筷來姻緣筷，都經過爐加持脫單，其中隨取卡售價500元，可用面額是525元、再送OPEN POINT點數25點，等於現賺50元。全家則在APP隨買跨店取祭出「七夕傳情」優惠，巧克力最低6.7折起。
七夕進入最後倒數，7-ELEVEN和台北霞海城隍廟合作，8月4日起獨家開賣「七夕隨取卡」及「愛情筷來姻緣筷」，卡片及筷子都經過爐祈福脫單。隨取卡單張售價500元，裡面可用面額是525元，會員再送OPEN POINT點數25點（1點抵1元），等於入手就現賺50元，另外消費就可用77元加購「愛情筷來姻緣筷」。
線上、線下同步開跑優惠，APP行動隨時取8月2日起至8月6日一連五天，推出「愛你久久」與「愛你久久久」的CITY指定飲品優惠組合，冰脆酷摩卡咖啡2杯99元、大杯拿鐵26杯999元、大杯美式35杯999元。
🟡7-11行動隨時取限定（8/2至8/6）
◾大杯拿鐵26杯999元
◾大杯美式35杯999元
◾黑糖珍珠撞奶25杯999元
◾卡布奇諾31杯999元
◾冰脆酷摩卡咖啡2杯99元
◾完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任2杯99元
◾咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任2杯99元
全家超商則在APP隨買跨店取祭出「七夕傳情」優惠，集結30款商品促銷，應景的巧克力最低6.7折起，另有冰品、冷飲多入組優惠，包括蘋果蘇打5折、2罐特價35元；深受粉絲喜愛的古娃娃系列雪糕，單支原價49元，APP下單6支210元，約是7.1折、平均單支35元，可兌換至今年10月底。