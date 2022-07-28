《新活水》雜誌精選台灣伴手禮　霸榜熱銷、文總緊急加印

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文總透漏，本期為了精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊尋找並邀約各地區各領域的推薦人，接著彙整推薦人的選品名單，上百項禮品則由團隊分頭以各種方式蒐集，雙北範圍內親自去買，範圍外的用網購，有些熱門店家只能現場排隊、找代購，還有一些南部的店家，因為難以取得且易碎不便寄送，由同仁拜託媽媽幫忙買，再親自北上直送編輯部。
文總指出，這101種來自台灣各地的風土之味，大大小小、或長或短、有方有圓、保存期限從7天到可以超過7年，貨品抵達編輯部後，從瑣碎的開箱歸類整理、拍攝工作，到結束後再運回辦公室，其中有3組經典對比、5類推薦主題，及7座城鎮小旅行的必買路線，並請作家、食評家、資深記者暢談伴手禮相關的人情私房話。
新活水編輯部表示，在這些需要心思、不憚其煩、費工夫的過程中，體會了「送人伴手禮」的用心，每個真心送出伴手禮的人都是一個「臨時的阿嬤」，希望對方嚐嚐看美味食物，因此這是充滿「台灣阿嬤之心」的一期。
文總表示，伴手禮從挑選、餽贈到收取，不但令人愉快且充滿樂趣，也是門高深的學問。一份伴手禮不僅能嚐到在地的風土滋味、手藝人世代傳承的誠意、兒時的香甜回憶、城市的集體記憶，更深含台灣歷史文化的底蘊，濃縮了一處的風華、橫跨世代的滋味與職人們值得驕傲的手藝。